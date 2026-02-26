ATS Mediafon KZ отрицает массовые проблемы с верификацией ввезенных смартфонов.

В компании подчеркнули, что верификация осуществляется по единым и прозрачным правилам.

Представители компании-поставщика информационной системы верификации абонентских устройств сотовой связи ATS Mediafon KZ рассказали, правдивы ли слухи о массовых проблемах с регистрацией ввезенных мобильных устройств. В компании подчеркнули, что верификация осуществляется по единым и прозрачным правилам. Страна происхождения телефона не является основанием для отказа — ключевое значение имеет законность ввоза и наличие подтверждающих документов. Если устройство ввезено официально и оформлено в установленном порядке, оно проходит процедуру без проблем, передает Zakon.kz.

«Сложности возникают в случаях серого ввоза — без таможенного оформления, без уплаты обязательных платежей в бюджет. Тогда система не может подтвердить легальность нахождения устройства в обороте, что и становится причиной отказа, — пояснили в ATS Mediafon KZ. Там также добавили: для граждан верификация полностью бесплатна. — У импортеров и официальных дистрибьюторов заключены коммерческие договоры на оказание услуг верификации по стоимости 1 МРП за устройство, однако сам по себе платеж не гарантирует прохождение процедуры. Обязательным условием остается подтверждение легального ввоза и уплаты налогов и таможенных платежей. Таким образом, верификация — это не платная регистрация всех устройств, а механизм подтверждения их законного оборота и формирования прозрачного рынка в интересах добросовестного бизнеса и потребителей».

В ATS Mediafon KZ подчеркивают, что следует разграничивать две разные ситуации — верификацию вновь ввезенного устройства и уведомление о необходимости подтверждения IMEI у ранее приобретенного телефона, активированного в сети до 25 июня 2025 года.

«Нередко пользователи путают процедуру верификации нового устройства с уведомлением, которое может поступить при смене SIM-карты или подключении eSIM на уже используемом телефоне. Это касается устройств, которые были приобретены ранее и активированы в сети до 25 июня 2025 года. В подавляющем большинстве таких ситуаций речь идет о том же самом устройстве, у которого первый IMEI уже верифицирован. Система лишь предлагает привязать второй IMEI к уже подтвержденному устройству. Для этого предусмотрена упрощенная бесплатная процедура подтверждения второго IMEI, при этом важно: устройство должно быть уже зарегистрировано по первому IMEI, оба IMEI должны быть оформлены на один ИИН. Упрощенная схема применяется исключительно в отношении одного и того же устройства, где первый IMEI уже подтвержден», — предупреждают в компании.

И уточняют: если речь о новом устройстве, действует стандартная процедура с предоставлением подтверждающих документов о законности ввоза и приобретения.

Таким образом, получение SMS о верификации после смены SIM или активации eSIM по устройствам, активированным до 25 июня 2025 года, связано с необходимостью подтверждения второго IMEI, а не с отказом в регистрации или блокировкой телефона.

Верификация устройств осуществляется через портал kz-imei.kz и мобильное приложение eGov mobile в соответствии с установленным регламентом. Портал функционирует в штатном режиме. По словам представителей компании, отклонение заявок связано не с техническими сбоями, а с отсутствием надлежащих подтверждающих документов о законности ввоза и оформления устройства, а также некорректным заполнением заявок (ошибки в IMEI, неправильное указание бренда, количества IMEI и другие неточности).

Вместе с тем для пользователей организована техническая поддержка, включая бесплатный call-центр. Граждане и предприниматели могут обратиться за консультацией и разъяснениями по корректному оформлению заявки и устранению выявленных замечаний.

Рекомендации для граждан и предпринимателей

Перед покупкой необходимо проверить статус устройства и корректность указанных IMEI. Для этого:

— Набрать *#06# и проверить IMEI.

— Сверить IMEI на коробке и в настройках.

— Проверить верификацию устройства (онлайн через eGov Mobile, сайт imei.rfs.gov.kz, или kz-imei.kz).

«Если устройство приобретено у официального продавца, который осуществляет легальный ввоз и оформляет товар в установленном порядке, проблем с верификацией не возникает. При покупке же у неофициальных продавцов покупатель принимает на себя возможные риски, связанные с отсутствием подтвержденной легальности ввоза устройства», — подытожили в ATS Mediafon KZ.