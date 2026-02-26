Как в Казахстане пройдет Год цифровизации и искусственного интеллекта?
Утвержден план мероприятий. Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Постановлением правительства РК от 31 января 2026 года утвержден план мероприятий по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта. Он предусматривает проведение не менее 10 международных и республиканских цифровых мероприятий. Кроме того, планируется принятие и реализация 100% ключевых управленческих решений (создание комиссии, утверждение планов, календаря мероприятий и другое) в установленные сроки, передает Zakon.kz.
Так, в феврале 2026 года планируется:
— Создание комиссии по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта под председательством заместителя премьер-министра.
— Утверждение логотипа и брендбука, разработка слоганов.
— Утверждение календаря мероприятий.
— Разработка и утверждение региональных планов проведения.
— Открытие Года цифровизации и искусственного интеллекта в рамках стратегической сессии Digital Qazaqstan.
— Проведение международного форума Digital Qazaqstan и представление в его рамках доклада о проведении Года цифровизации и искусственного интеллекта.
Также предусмотрено:
— Проведение мероприятия «Цифровой Наурыз».
— Проведение Национальной конфедерацией работодателей РК PARYZ Международного форума «Безопасный труд: новые вызовы и цифровые решения», приуроченного ко Всемирному дню охраны труда.
— Проведение Международного форума GITEX Central Asia and Caucasus и второго заседания AI Council в городе Алматы.
— Проведение Евразийского экономического форума.
— Проведение заседания Совета иностранных инвесторов, посвященного развитию искусственного интеллекта https://profit.kz/tags/ai/.
— Проведение фестиваля по цифровизации для школьников «Цифровой мир будущего».
— Проведение Central Asia Fintech Summit и т. д.
Помимо этого планируется:
— охват не менее 450 000 обучающихся и педагогов всех уровней образования и секторов программами развития цифровых и AI-навыков;
— проведение международной и республиканской олимпиад по ИИ;
— запуск ИИ-Университета;
— введение курса по основам программирования в 10-11 классах 180 пилотных школ;
— запуск пилота программы Qazaq Digital Mektebi для малокомплектных сельских школ;
— запуск программы AI Corporate для обучения корпоративного сектора навыкам применения ИИ;
— предоставление не менее 50 госуслуг с применением ИИ;
— запуск беспилотного такси в Астане, Алматы и Акмолинской области;
— запуск дронов-доставщиков в Алматы и др.