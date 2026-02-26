Следите за новостями

Цифра дня

34 игровых проекта разработали на Global Game Jam Kazakhstan 2026

    Как в Казахстане пройдет Год цифровизации и искусственного интеллекта?

    Утвержден план мероприятий. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

    26 февраля 2026 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Постановлением правительства РК от 31 января 2026 года утвержден план мероприятий по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта. Он предусматривает проведение не менее 10 международных и республиканских цифровых мероприятий. Кроме того, планируется принятие и реализация 100% ключевых управленческих решений (создание комиссии, утверждение планов, календаря мероприятий и другое) в установленные сроки, передает Zakon.kz.

    Так, в феврале 2026 года планируется:

    — Создание комиссии по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта под председательством заместителя премьер-министра.
    — Утверждение логотипа и брендбука, разработка слоганов.
    — Утверждение календаря мероприятий.
    — Разработка и утверждение региональных планов проведения.
    — Открытие Года цифровизации и искусственного интеллекта в рамках стратегической сессии Digital Qazaqstan.
    — Проведение международного форума Digital Qazaqstan и представление в его рамках доклада о проведении Года цифровизации и искусственного интеллекта.

    Также предусмотрено:

    — Проведение мероприятия «Цифровой Наурыз».
    — Проведение Национальной конфедерацией работодателей РК PARYZ Международного форума «Безопасный труд: новые вызовы и цифровые решения», приуроченного ко Всемирному дню охраны труда.
    — Проведение Международного форума GITEX Central Asia and Caucasus и второго заседания AI Council в городе Алматы.
    — Проведение Евразийского экономического форума.
    — Проведение заседания Совета иностранных инвесторов, посвященного развитию искусственного интеллекта https://profit.kz/tags/ai/.
    — Проведение фестиваля по цифровизации для школьников «Цифровой мир будущего».
    — Проведение Central Asia Fintech Summit и т. д.

    Помимо этого планируется:

    — охват не менее 450 000 обучающихся и педагогов всех уровней образования и секторов программами развития цифровых и AI-навыков;
    — проведение международной и республиканской олимпиад по ИИ;
    — запуск ИИ-Университета;
    — введение курса по основам программирования в 10-11 классах 180 пилотных школ;
    — запуск пилота программы Qazaq Digital Mektebi для малокомплектных сельских школ;
    — запуск программы AI Corporate для обучения корпоративного сектора навыкам применения ИИ;
    — предоставление не менее 50 госуслуг с применением ИИ;
    — запуск беспилотного такси в Астане, Алматы и Акмолинской области;
    — запуск дронов-доставщиков в Алматы и др.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.