Как в Казахстане пройдет Год цифровизации и искусственного интеллекта?

Утвержден план мероприятий. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Постановлением правительства РК от 31 января 2026 года утвержден план мероприятий по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта. Он предусматривает проведение не менее 10 международных и республиканских цифровых мероприятий. Кроме того, планируется принятие и реализация 100% ключевых управленческих решений (создание комиссии, утверждение планов, календаря мероприятий и другое) в установленные сроки, передает Zakon.kz.

Так, в феврале 2026 года планируется:

— Создание комиссии по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта под председательством заместителя премьер-министра.

— Утверждение логотипа и брендбука, разработка слоганов.

— Утверждение календаря мероприятий.

— Разработка и утверждение региональных планов проведения.

— Открытие Года цифровизации и искусственного интеллекта в рамках стратегической сессии Digital Qazaqstan.

— Проведение международного форума Digital Qazaqstan и представление в его рамках доклада о проведении Года цифровизации и искусственного интеллекта.

Также предусмотрено:

— Проведение мероприятия «Цифровой Наурыз».

— Проведение Национальной конфедерацией работодателей РК PARYZ Международного форума «Безопасный труд: новые вызовы и цифровые решения», приуроченного ко Всемирному дню охраны труда.

— Проведение Международного форума GITEX Central Asia and Caucasus и второго заседания AI Council в городе Алматы.

— Проведение Евразийского экономического форума.

— Проведение заседания Совета иностранных инвесторов, посвященного развитию искусственного интеллекта https://profit.kz/tags/ai/.

— Проведение фестиваля по цифровизации для школьников «Цифровой мир будущего».

— Проведение Central Asia Fintech Summit и т. д.

Помимо этого планируется:

— охват не менее 450 000 обучающихся и педагогов всех уровней образования и секторов программами развития цифровых и AI-навыков;

— проведение международной и республиканской олимпиад по ИИ;

— запуск ИИ-Университета;

— введение курса по основам программирования в 10-11 классах 180 пилотных школ;

— запуск пилота программы Qazaq Digital Mektebi для малокомплектных сельских школ;

— запуск программы AI Corporate для обучения корпоративного сектора навыкам применения ИИ;

— предоставление не менее 50 госуслуг с применением ИИ;

— запуск беспилотного такси в Астане, Алматы и Акмолинской области;

— запуск дронов-доставщиков в Алматы и др.