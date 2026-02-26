Следите за новостями

    Утверждена цена на внедрение платформы программного обеспечения АО «НИТ»

    Приказ вводится в действие с 7 марта 2026 года.

    Приказом и. о. министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 19 февраля 2026 года утверждена цена на услугу «Внедрение платформы для создания, развития и эксплуатации прикладного программного обеспечения, реализуемая АО „Национальные информационные технологии“», передает Zakon.kz.

    В частности, цена на услугу по внедрению платформы для создания, развития и эксплуатации прикладного программного обеспечения составила 451 258 302 тенге в месяц без учета НДС (за одну единицу).

