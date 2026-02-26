Оцифровать льготное кредитование аграриев поручил Бектенов

На заседании правительства премьер-министр РК дал ряд поручений по вопросу подготовки к проведению весенне-полевых работ.

В целях эффективной и прозрачной государственной поддержки аграриев премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством цифрового развития и Холдингом «Байтерек» организовать переход от бумажных носителей для получения кредитов к цифровым, передает Uchet.kz.

«Поручаю упростить техническую процедуру льготного кредитного финансирования, перевести ее в цифровой формат», — сказал Бектенов.

Контроль за поставками удешевленного топлива поручен Министерствам энергетики и сельского хозяйства. Акиматам областей необходимо обеспечить строгий контроль за поставками удешевленного топлива в установленных объемах и в недельный срок предоставить полные и актуальные данные по региональным операторам. В отношении лиц, допускающих нецелевую реализацию распределенного топлива, необходимо принимать самые строгие меры реагирования со стороны правоохранительных органов.

«Поручаю Министерству сельского хозяйства и акимам регионов держать на особом контроле вопросы своевременного проведения весенне-полевых работ», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Общая координация закреплена за заместителем премьер-министра — министром национальной экономики Жумангариным.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.