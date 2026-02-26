Enbek.kz перейдет на персонализированные маршруты занятости

Будет создана проактивная Цифровая служба занятости на базе ИИ.

На заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения обозначены дальнейшие шаги по развитию цифровых сервисов в социально-трудовой сфере. Одним из направлений станет развитие электронной биржи труда Enbek.kz. Как сообщил президент Центра развития трудовых ресурсов Ерасыл Жуманбаев, следующим этапом станет создание проактивной Цифровой службы занятости на базе искусственного интеллекта https://profit.kz/tags/ai/, передает Uchet.kz https://uchet.kz/.

«Следующим этапом развития занятости станет создание проактивной Цифровой службы занятости на базе ИИ. Будет сформирован цифровой пул потенциальных соискателей и собраны данные об их навыках. Система будет формировать индивидуальные маршруты занятости с высокой вероятностью успешного трудоустройства. Коммуникация с гражданами будет вестись через приложение eGov Mobile https://profit.kz/tags/egov/ с персональными уведомлениями о вакансиях и мерах поддержки. Предусмотрена сквозная цифровая верификация трудоустройства через регистрацию трудового договора и поступление обязательных взносов. Тем самым сформируется полный цикл — система будет сопровождать человека персонально от поиска работы до подтвержденного трудоустройства», — отметил он.

Кроме того, на платформе Enbek.kz планируется автоматизация системы квотирования с автоматическим расчетом квот, уведомлением работодателей и контролем их исполнения. Также на портале Aleumet предусматривается внедрение механизма подушевого финансирования, создание цифровых рабочих мест для сотрудников центров социальных услуг и интеграция Карты доступности. В системе «Технические средства реабилитации» планируется запуск механизма аренды ТСР, а также внедрение дополнительных цифровых инструментов для специалистов.

Параллельно продолжается внедрение решений на базе искусственного интеллекта и поэтапный переход цифровых сервисов на национальную экосистему QazTech.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.