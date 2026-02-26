Экибастуз станет точкой притяжения для мировых BigTech-гигантов

Премьер-министр провел совещание по вопросам исполнения поручений Президента в рамках проекта «Долина ЦОДов».

Олжас Бектенов провел совещание, на котором рассмотрели ход реализации проекта «Долина центров обработки данных» в рамках задач, поставленных Президентом на V заседании Национального курултая. Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев и председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин доложили о проведенной работе с момента запуска проекта в январе т. г. в Экибастузе Павлодарской области.

На сегодня проект «Долина ЦОДов» по созданию крупнейшего в Центральной Азии кампуса с энергетическим потенциалом до 1 ГВт находится в активной фазе реализации. Правительством обеспечиваются соответствующие инфраструктурные и правовые условия. В частности, выделены земельные участки общей площадью 1,4 тыс. га. Ведется работа по приобретению подстанции для реализации проекта, а также по разработке дополнительных механизмов господдержки инвесторов и участников проекта.

Важным элементом создаваемой инфраструктуры станет Greenfield-зона для привлечения международных партнеров. Подготовлены мощности до 100 МВт с возможностью дальнейшего масштабирования. Инфраструктура будет соответствовать международному стандарту Tier III с коэффициентом энергоэффективности PUE 1.25. Для соответствия требованиям крупнейших hyperscale- и BigTech-компаний в области телекоммуникационной инфраструктуры сетевая задержка будет снижена с 80 до 57 миллисекунд — уровня, сопоставимого с ключевыми европейскими центрами обмена трафиком.

В дальнейшем предусмотрено последовательное наращивание вычислительной инфраструктуры, строительство четырех этапов ИИ-ЦОДов по 50 МВт каждый. В целом запуск «Долины ЦОДов» позволит сформировать в Казахстане региональный центр цифровой инфраструктуры и вычислительных мощностей, привлечь инвестиции в экономику и создать новые высококвалифицированные рабочие места.

По итогам заседания премьер-министр поручил профильным министерствам и ответственным организациям обеспечить своевременную реализацию всех этапов работ и ускорить принятие необходимых нормативных решений.

