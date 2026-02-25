XIII CFO SUMMIT: Доверие, стратегия, «длинные деньги»

Главная профессиональная площадка для лидеров финансового мира, объединяющая более 500 участников из самых разных сфер.

Традиционное управление рисками, основанное на статистике, вероятностях и прошлом опыте, перестает работать в условиях, где будущее принципиально непредсказуемо. На смену приходит «управление неопределенностью» — принципиально иной подход, где главным инструментом становится не расчет, а адаптивность. Современный CFO должен научиться принимать решения не тогда, когда все данные собраны и просчитаны (в новой реальности этого момента может не наступить никогда), а в условиях перманентного дефицита информации и прогнозов.

Именно от этой способности — действовать решительно в условиях неполноты данных, сохраняя при этом доверие команды и инвесторов — зависит сегодня главное: получит ли компания доступ к длинным деньгам и сможет ли найти ресурсы для уверенного масштабирования, превратив хаос окружающего мира в точку собственного роста.

Где проходит грань между оправданным риском и авантюрой? Как принимать стратегические решения, когда будущее не читается по учебникам? Эти вопросы станут центральными на XIII CFO SUMMIT, который объединит ведущих финансовых директоров и экспертов рынка 4 марта 2026 года в Алматы.

Философия перемен

Прошлогодние дискуссии задали высокую планку осмысления роли лидера. Как точно подметил основатель Kazakhstan Growth Forum Ельдар Абдразаков: «Мы стали мастерами устранения последствий, но не умеем устранять причину».

Именно поэтому в 2026 году фокус саммита смещается с операционного контроля на поиск первопричин и создание устойчивых систем. Ведь, по словам известного экономиста Алмаса Чукина: «Рынок — это управляемый хаос». Задача современного CFO — научиться не просто выживать в этом хаосе, а эффективно им управлять.

О чем пойдет честный разговор?

В центре повестки — инструменты, которые превращают неопределенность в возможности:

— Новая архитектура финансирования: где искать долгосрочный капитал сегодня?

— Инвестиционная привлекательность: как сохранять доверие в эпоху повышенных рисков.

— Цифровая трансформация и AI: внедрение решений, которые реально работают на бизнес.

— CFO как партнер собственника: переход от контроля затрат к росту капитализации.

Экосистема экспертизы

Профессиональный уровень мероприятия обеспечивают признанные лидеры финансового и консалтингового рынка: ACCA, EA Holding, Grant Thornton, Eurasian Bank, CasPlan, Uchet.kz, PwC, KPMG, CybernetAI, Datanomix, Fortune Partners, WooPay и Smart Solution.

Их участие создает вокруг саммита уникальное пространство — от международных стандартов отчетности до прорывных финтех-инноваций.

Почему это важно сейчас?

Финансовая функция переживает самую масштабную трансформацию за десятилетия. От CFO ждут не осторожности, а взвешенной смелости. CFO SUMMIT XIII — это пространство для тех, кто понимает: капитал приходит к тем, кто умеет управлять риском и доверием.

Присоединяйтесь к CFO SUMMIT XIII, чтобы изменить течение нашего мира.