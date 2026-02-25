Школьные команды из Балхаша выиграли гранты на реализацию STEAM-проектов

Балхаш вновь стал местом притяжения для юных исследователей и экспертов.

В Инновационном центре дополнительного образования прошел второй фестиваль «Balkhash STEAM Serpini: Science Day», собравший более 700 участников. В этом году организаторы события — Фонд Евразия Центральной Азии, Фонд «Коунрад» и Отдел образования г. Балхаша — впервые в истории города провели мероприятие в формате геймификации, передает Alfa.kz.

Главной интригой фестиваля стала защита инновационных идей. Команды из 15 местных школ представили 19 проектов в следующих направлениях: экоинжиниринг и устойчивые технологии, AgroSTEAM и школьное фермерство, робототехника и инженерное проектирование, цифровые науки и обработка данных. В итоге пять из них получили гранты по 1,5 млн тенге от проекта «Balkhash STEAM Serpini» для реализации своих идей:

— КГУ «Общеобразовательная школа № 1» — проект «EcoPulse: цифровой мониторинг школьной среды»

— КГУ «Общеобразовательная школа № 4» — проект «STEAM-лаборатория „Зелёный Оазис“: регенерация почвы и устойчивое озеленение»

— КГУ «Школа-лицей № 15 имени Алихана Букейханова» — проект «TamshyLife»

— КГУ «Школа-лицей имени А. Ермекова» — проект «Smart-теплица с элементами автономного солнечного электроснабжения и капельного орошения»

— КГУ «Общеобразовательная средняя школа № 12» — проект «Smart Greenhouse»

В каждом из проектов, получившем финансирование, школьники будут наращивать компетенции STEAM, изучать и применять междисциплинарные связи, проводить эксперименты. Например, в проекте «Smart Greenhouse» школы № 12 г. Балхаша юные исследователи создадут инновационную STEAM-лабораторию. Совмещая IT, биологию и инженерию ученики запустят «умную» теплицу для круглогодичного выращивания экологически чистой микрозелени для 900 сверстников. Проект нацелен на подготовку будущих агроинженеров и эко-менеджеров, а в течение двух лет этот опыт будет тиражирован еще тремя школами города, заложив основу для первой в Казахстане «Сети зеленых школ».

«Развитие STEAM-подхода серьезно изменило наши школы. Благодаря разработанным и апробированным программам и финансированию от Фонда „Коунрад“ мы переобучили педагогов, оснастили кабинеты. Теперь ученики не просто зазубривают теорию, а создают реальные проекты, которые важны для нашего города», — подчеркнул и. о. руководителя Отдела образования г. Балхаша Берлибек Магза.

Программный директор ФЕЦА, менеджер проекта Салтанат Ногайбаланова отметила качественный скачок в подготовке участников: «Если в прошлом году мы заложили фундамент, обучив 281 ученика и 67 учителей, то в этом сезоне сосредоточились на практике и профориентации. Команды представили по-настоящему зрелые проекты. Выделенные гранты пойдут на покупку оборудования и софта, а результаты работы мы оценим уже в конце учебного года».

Фестиваль стал праздником для всех возрастов. Пока старшеклассники сражались за гранты, ученики начальных классов и их родители проходили задания по карте геймификации. Каждый участник активности получил билет и самостоятельно выбирал заинтересовавшие его станции, по которым смог обучиться междисциплинарным навыкам в сферах искусства и науки, логического мышления, экологии и городской среды, инженерного мышления и технических экспериментов, и даже спроектировать «Балхаш будущего». Прогресс участников фиксировался Тelegram-ботом, а в завершении мероприятия был проведен розыгрыш призов.

Городской фестиваль «Balkhash STEAM Serpini: Science Day» стал событием в жизни города, объединив детей, педагогов и родителей вокруг идеи живого и прикладного образования, так необходимого молодежи ХХІ века.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.