Servercore запускает спецпредложение по развитию IT-инфраструктуры для компаний из Казахстана

Участие в проекте поможет компания оптимизировать затраты и сэкономить до 50% на сервисах для построения устойчивой IT-инфраструктуры.

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, объявляет о запуске специальной программы поддержки цифрового развития для компаний из Казахстана. Проект поможет оптимизировать затраты на ресурсы и сэкономить до 50% на сервисах для построения устойчивой IT-инфраструктуры. На фоне роста объемов данных и усиления требований к хранению персональных данных компании сталкиваются с необходимостью быстрого и безопасного масштабирования IT-инфраструктуры при минимальных начальных затратах и предложения Servercore направлены на то, чтобы снизить этот барьер.

Для финансовых и страховых компаний Servercore уже второй год развивает программу поддержки с участием всех сервисов провайдера — облачных и выделенных серверов, включая конфигурации с GPU, Managed Kubernetes, облачных баз данных и других. В Казахстане активно растет количество новых цифровых решений и продуктов в сфере финансов, поэтому Servercore готов предложить выгодную, безопасную, доступную и надежную IT-инфраструктуру, соответствующую требованиям законодательства. Участники программы могут сэкономить до 50% на любых сервисах Servercore в первые три месяца использования — при подключении до 1 июня. Они также получают бесплатную техническую поддержку 24/7, помощь с миграцией и индивидуальную консультацию по подбору инфраструктуры. Провайдер также готов к реализации нестандартных решений — от систем видеонаблюдения до выделенных стоек и подключения Direct Connect к собственной инфраструктуре заказчика.

Для компаний, которые стремятся к полному контролю над ресурсами, Servercore предлагает скидку 50% на выделенные серверы на базе процессоров Intel Xeon и AMD EPYC. Оформить заказ по акционной цене можно до 1 июля. Серверы развернуты в дата-центре в Алматы, что обеспечивает минимальные задержки для клиентов из Казахстана и Центральной Азии. Фиксированные конфигурации включают память DDR4 ECC, накопители NVMe и SATA, KVM-консоль для удаленного управления и доступ к приватной сети. Предложение будет актуально для интернет-магазинов, корпоративных сайтов, баз данных, игровых серверов, систем резервного копирования и разработки приложений. Количество серверов по акции ограничено.

Перед началом сотрудничества специалисты Servercore проводят бесплатную консультацию, на которой оценивают масштаб проекта, тип и уровень нагрузок и подбирают оптимальное инфраструктурное решение. При необходимости организуется бесплатная миграция в облако. Программа будет полезна как начинающим стартапам, так и крупным игрокам рынка, стремящимся оптимизировать текущую IT-инфраструктуру или быстро запустить новые цифровые сервисы.