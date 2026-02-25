В Алматинской области обсудили стратегию цифровой трансформации и внедрение ИИ

В Конаеве состоялась встреча вице-министра Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Мусалиева с жителями Алматинская области.

Главной темой диалога стал ход цифровых реформ и реализация ключевых проектов в рамках объявленного Главой государства 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Встреча прошла в формате открытого диалога с жителями, где они получили ответы на интересующие вопросы и смогли обсудить перспективы дальнейших изменений.

Сегодня цифровая трансформация уже дает ощутимые результаты. 92% государственных услуг в стране предоставляется в онлайн-формате, при этом 95,9% из них доступно через смартфоны. Только в 2025 году казахстанцам оказано 54 млн государственных услуг, причем большинство — в проактивном формате, без необходимости личного обращения.

Жителям региона продемонстрировали возможности приложения eGov Mobile, сервисы QR-подписи, биометрической идентификации и цифровых документов. Отдельно были представлены инструменты социальной поддержки через сервисы «Социального кошелька», которые упрощают получение положенных выплат и льгот.

Значительное внимание уделено вопросам информационной безопасности. Функцией «Добровольный отказ от получения займов и микрокредитов», внедренной для защиты граждан от мошеннических займов, уже воспользовались более 5,4 млн человек.

В регионе продолжается развитие телеком-инфраструктуры. В рамках национального проекта «Доступный интернет» населенные пункты обеспечиваются высокоскоростным интернетом, расширяются сети 4G и 5G, что создает основу для дальнейшей цифровизации экономики и социальной сферы.

Также участникам встречи представили образовательные и отраслевые инициативы Tomorrow School, AI Sana и AI Qyzmet, направленные на формирование экосистемы искусственного интеллекта. Отмечено, что в 2025 году принят Закон «Об искусственном интеллекте», который формирует правовую базу для безопасного и ответственного развития технологий.

В завершение были презентованы региональные проекты в направлениях Smart City, общественной безопасности, цифровой медицины и развития цифровой инфраструктуры.