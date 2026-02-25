ЕАЭС создаст единую цифровую дорожную экосистему

Продолжается совершенствование взаимодействия интеллектуальных транспортных систем стран «пятерки».

Совет Евразийской экономической комиссии 24 февраля утвердил дорожную карту для реализации Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем стран Евразийского экономического союза. Документом предусмотрены конкретные мероприятия по организации взаимодействия интеллектуальных транспортных систем стран ЕАЭС, а также внедрению передового опыта создания ИТС. Взаимодействие будет обеспечиваться в рамках функционирования Интегрированной информационной системы ЕАЭС (ИИС Союза).

«В планах — определение перечня базовых сервисов, разработка форматов обмена данными, создание нормативной базы и практическая организация взаимодействия», — отметил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.

Взаимодействие интеллектуальных транспортных систем стран ЕАЭС позволит создать единое информационное пространство, в котором перевозчик будет получать стандартизированную информацию о погодных условиях, возможных заторах и дорожно-транспортных происшествиях.