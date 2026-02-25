ҚР Денсаулық сақтау министрлігі вакциналар үшін цифрлық «суық тізбекті» енгізуде
Жүйе нақты уақыт режимінде қоймалардан бастап ауылдық емханаларға дейінгі барлық деңгейлерде препараттарды сақтаудың температуралық режимін бақылауға мүмкіндік береді.
ҚР Денсаулық сақтау министрлігі алдын ала ескертусіз балалар нысандарын тексеру тәжірибесін қайтарады және вакциналардың қозғалысын бақылаудың цифрлық жүйесін енгізеді. Соңғы жылдары тексерулердің саны 2012 жылғы 158 мыңнан 2025 жылы 440-қа дейін қысқарды, бұл қауіптерді болжау жүйесін әлсіретіп, инфекциялық аурулардың өршуіне әкелді. Жағдайды түзету үшін балалар болатын нысандарға алдын ала ескертусіз тексерулерді қоса алғанда, ерекше мемлекеттік бақылауды қайтаратын заң күшіне енді.
Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі құралы вакцинациялау процесін ауқымды цифрландыру болады. Сәтті пилоттан кейін Қарағанды облысында «суық тізбекті» автоматтандыру жобасы бүкіл республикаға масштабталатын болады. Жүйе нақты уақыт режимінде қоймалардан бастап ауылдық емханаларға дейінгі барлық деңгейлерде препараттарды сақтаудың температуралық режимін бақылауға мүмкіндік береді. Ол үшін медициналық ұйымдарды заманауи тоңазытқыш жабдықтармен жабдықтауды аяқтау жоспарлануда.
Негізсіз шығындарды болдырмау және ашықтықты қамтамасыз ету үшін ағымдағы жылы Ұлттық қоғамдық денсаулық сақтау орталығының базасында бірыңғай иммунопрофилактика орталығы құрылатын болады.
Тіркеуді болдырмау және нақты жағдайды бақылау үшін Денсаулық сақтау министрлігі вакциналардың қозғалысын есепке алу нысандарын цифрландыруды аяқтады. Осы жылға жоспарланған ақпараттық жүйелердің толық интеграциясы ведомствоға иммундаудың «шынайы» деңгейін көруге және халықты қамтудағы олқылықтарға жедел ден қоюға мүмкіндік береді.