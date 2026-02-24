В Костанайской области внедрено 145 промышленных роботов

Предприятия области активно внедряют цифровые решения и элементы автоматизации.

Глава государства объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В числе ключевых приоритетов — развитие цифровизации регионов и внедрение эталонных стандартов «умных городов».

Предприятия Костанайской области активно внедряют цифровые решения и элементы автоматизации. В 2025 году на автозаводах, горнодобывающих и машиностроительных предприятиях региона был установлен 101 промышленный робот. На сегодняшний день в производственных процессах, включая ранее внедренные решения, задействовано 145 роботизированных систем. Использование таких технологий способствует повышению эффективности производства, стабильности технологических процессов и улучшению качества продукции.

«Сегодня наша задача — не просто внедрять отдельные технологии, а выстраивать системный подход к развитию Smart Region и цифровой инфраструктуры. Мы видим практический эффект от цифровой трансформации — это автоматизация процессов в промышленности, развитие цифровых сервисов в социальной сфере и применение данных для более эффективного управления. Основной акцент делается на решения, которые дают измеримый результат для экономики региона и улучшают качество жизни жителей», — отметил руководитель Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области Азамат Кашиев.

Летом 2025 г. в регионе прошел Qostanai Investment Forum, где обсуждались вопросы цифровой трансформации, применения искусственного интеллекта и развития высокотехнологичных проектов. Участники рассмотрели возможности привлечения инвестиций и внедрения современных технологических решений в экономику области.

В настоящее время в регионе внедряются цифровые решения в агропромышленном комплексе, транспортной инфраструктуре и медицине. Такие проекты направлены на повышение качества управления и расширение использования данных при принятии решений. Следующий этап работы — масштабирование успешных цифровых практик и внедрение инструментов искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики и социальной сферы.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.