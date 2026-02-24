Тигров из России оснастят спутниковыми ошейниками перед выпуском в Казахстане

РФ передаст Казахстану четырех амурских тигров для восстановления популяции в дикой природе.

Транспортировку планируют провести уже весной 2026 года. Тигры будут разнополыми и разновозрастными. Передача проходит в рамках международной программы по интродукции амурского тигра в Казахстан. Амурские тигры — ближайшие родственники туранских тигров, которые жили в Центральной Азии и вымерли в Казахстане к 1948 году, передает Курсив.

«Каждый из тигров при выпуске в дикую природы будет оснащен ошейником со специальным модулем спутникового позиционирования. Кроме того, специальные мониторинговые группы будут отслеживать перемещение, смотреть, какими животными питается тигр»», — сказал директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Сейчас в России насчитывается около 750 амурских тигров, поэтому отъезд четырех особей не повлияет на популяцию. За особями будут следить, чтобы вовремя предотвращать конфликты с людьми.

Представители природоохранных органов Казахстана уже прошли обучение в Хабаровске, где их научили работать с дикими тиграми, устанавливать оборудование, проводить ветеринарный осмотр и обездвиживание животных.

Тигров выпустят в государственный природный резерват «Иле-Балхаш». Руководитель филиала «Охотзоопром» Мурат Рымжанов отметил, что это оптимальное место — удаленное, с хорошей кормовой базой и подходящими условиями.