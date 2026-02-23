Систему цифровых досье на казахстанцев ввели в эксплуатацию

В Smart Data Finance попало каждое физическое и юридическое лицо.

Аналитико-интеграционная платформа Smart Data Finance переходит в режим промышленной эксплуатации. Цифровая система разработана для консолидации, обработки и комплексного анализа больших массивов данных в сфере государственных финансов и направлена на формирование единой аналитической среды для принятия управленческих решений, передает Uchet.kz.

Создание платформы позволило перейти от фрагментированной обработки данных к централизованному управлению на основе современных цифровых инструментов. В рамках проекта сформировано единое хранилище Big Data, объединившее 74 источника данных. Через 12 сервисов обеспечена интеграция с 36 информационными системами государственных органов, банков второго уровня и иных организаций. В системе аккумулируются ключевые сведения о налогоплательщиках, включая данные о недвижимости, транспортных средствах, земельных участках, долевом участии, ценных бумагах, международных сделках в рамках валютного контроля, лицензиях и льготах, трудовых договорах, нотариальных действиях, мобильных переводах, других финансово-экономических операциях.

Это позволило сформировать комплексное цифровое досье на каждое физическое и юридическое лицо с установлением аффилированности и взаимосвязей, что активно используется в целях налогового администрирования и управления рисками.

Платформа включает девять функциональных подсистем, содержащих 84 модуля, и охватывает направления местных налогов, плат и сборов, предзаполнения, аналитики и отчетности, статистики внешней торговли, ситуационного мониторинга, камерального контроля и уведомлений. В работе используются технологии Big Data, искусственного интеллекта и машинного обучения, а также инструменты предиктивной аналитики, в том числе для расчета налоговых обязательств.

Smart Data Finance обеспечивает формирование порядка 500 аналитических отчетов ежемесячно, при этом их подготовка осуществляется практически в режиме реального времени. Платформа предусматривает современные инструменты визуализации данных, что позволяет оперативно анализировать показатели и принимать управленческие решения в сфере налогового администрирования, риск-менеджмента и межведомственного взаимодействия.

По итогам эксплуатации системы отмечается увеличение собираемости налогов, рост доли добровольного исполнения обязательств, повышение эффективности контрольной работы и снижение операционных издержек администрирования. Централизация данных и переход к управлению на основе аналитики способствуют повышению прозрачности бюджетных процессов и укреплению устойчивости системы государственных финансов.

Подключение новых государственных информационных систем рассматривается как одно из приоритетных направлений дальнейшего развития платформы.

