Регионы осваивают цифровые инструменты и искусственный интеллект

В Год цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане началась масштабная работа по обучению сотрудников акиматов современным цифровым инструментам и технологиям ИИ. Программа охватывает сельские округи, районы и регионы по всей стране.

20 февраля вице-министр Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Д. А. Мун провел прямой эфир на платформе YouTube. В ходе трансляции были продемонстрированы практические сценарии применения искусственного интеллекта в деятельности местных исполнительных органов — от анализа данных до подготовки управленческих решений.

Уже первое ознакомительное занятие объединило более 2 000 государственных служащих со всех регионов страны. Это свидетельствует о высокой заинтересованности на местах в развитии цифровых компетенций и внедрении ИИ-инструментов в ежедневную работу.

Сотрудникам акиматов предоставлен доступ к Национальной платформе искусственного интеллекта. Такие ресурсы расширяют возможности регионов по внедрению интеллектуальных решений и формированию культуры управления на основе данных.

В рамках эфира были представлены ключевые цифровые системы:

— Smart Data Ukimet — инструмент аналитики и поддержки управленческих решений;

— Национальная платформа искусственного интеллекта — инфраструктура для разработки и внедрения ИИ-решений;

— портал smart-city.govarch.kz — цифровые инструменты управления городской инфраструктурой.

В ближайшее время стартует специализированный образовательный курс для государственных служащих регионов. Программа направлена на формирование практических навыков работы с ИИ, аналитическими дашбордами, инструментами Smart City, вопросами кибербезопасности и совершенствованием внутренних процессов.

Год цифровизации и искусственного интеллекта — это этап практических изменений, когда технологии становятся частью повседневной управленческой работы и помогают принимать более точные и взвешенные решения.

