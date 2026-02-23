Ranking Business Day объединит представителей госорганов, финансового сектора, отраслевых ассоциаций, маркетплейсов и логистических компаний для открытого профессионального диалога.

26 февраля в Алматы состоится Ranking Business Day — профессиональная дискуссия в формате Open Talk на тему: «Станет ли e-commerce новой нефтью для Казахстана?».

На фоне структурной трансформации экономики и поиска новых точек роста электронная коммерция становится одним из наиболее динамично развивающихся секторов. Онлайн-торговля уже оказывает заметное влияние на розничный рынок, логистику, банковский сектор и развитие малого и среднего бизнеса. Однако главный вопрос остается открытым: способен ли e-commerce стать стратегическим драйвером экономики, сопоставимым по значимости с сырьевым сектором?

В рамках мероприятия Ranking.kz презентует масштабное отраслевое исследование, посвященное состоянию и перспективам рынка маркетплейсов в Казахстане. Аналитика охватывает структуру и динамику рынка, позиции казахстанских и зарубежных игроков, экономическое и социальное влияние электронной торговли, а также роль государственного регулирования.

Участники дискуссии обсудят:

— текущее состояние e-commerce в 2025–2026 годах;

— влияние трансграничной торговли и усиление конкуренции с международными платформами;

— влияние нового законодательства о защите прав потребителей на рынок;

— риски и возможные сценарии устойчивого развития отрасли в 2026 году.

Отдельное внимание будет уделено вопросам баланса интересов государства, бизнеса и потребителей, а также формированию конкурентной среды, способствующей росту отечественных игроков.

Ranking Business Day объединит представителей государственных органов, финансового сектора, отраслевых ассоциаций, маркетплейсов и логистических компаний для открытого профессионального диалога.

Мероприятие пройдет в отеле Mercure, начало в 9:00.