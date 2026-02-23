Станет ли e-commerce новой нефтью для Казахстана?
Ranking Business Day объединит представителей госорганов, финансового сектора, отраслевых ассоциаций, маркетплейсов и логистических компаний для открытого профессионального диалога.
26 февраля в Алматы состоится Ranking Business Day — профессиональная дискуссия в формате Open Talk на тему: «Станет ли e-commerce новой нефтью для Казахстана?».
На фоне структурной трансформации экономики и поиска новых точек роста электронная коммерция становится одним из наиболее динамично развивающихся секторов. Онлайн-торговля уже оказывает заметное влияние на розничный рынок, логистику, банковский сектор и развитие малого и среднего бизнеса. Однако главный вопрос остается открытым: способен ли e-commerce стать стратегическим драйвером экономики, сопоставимым по значимости с сырьевым сектором?
В рамках мероприятия Ranking.kz презентует масштабное отраслевое исследование, посвященное состоянию и перспективам рынка маркетплейсов в Казахстане. Аналитика охватывает структуру и динамику рынка, позиции казахстанских и зарубежных игроков, экономическое и социальное влияние электронной торговли, а также роль государственного регулирования.
Участники дискуссии обсудят:
— текущее состояние e-commerce в 2025–2026 годах;
— влияние трансграничной торговли и усиление конкуренции с международными платформами;
— влияние нового законодательства о защите прав потребителей на рынок;
— риски и возможные сценарии устойчивого развития отрасли в 2026 году.
Отдельное внимание будет уделено вопросам баланса интересов государства, бизнеса и потребителей, а также формированию конкурентной среды, способствующей росту отечественных игроков.
Мероприятие пройдет в отеле Mercure, начало в 9:00.