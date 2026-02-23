Несколько лет потребуется на доработку системы оповещения о землетрясениях в Алматы

По заявлению ДЧС, на настройку Mass Alert нужны годы.

На днях алматинцы пережили два землетрясения интенсивностью 2-3 балла. Первое из них, произошедшее 17 февраля, для некоторых районов города было достаточно ощутимым. Однако система оповещения Mass Alert не сработала. В МЧС РК объясняли: она активируется только при интенсивности 5 баллов и выше. Тем не менее, жители помнят сбой, когда она срабатывала и при двухбалльном землетрясении, передает Курсив.

«Система так настроена, что если она со своими расчетами посчитает, что для города Алматы будет землетрясение от 5 баллов и выше, то она в автоматическом режиме передаст этот сигнал на систему оповещения, то есть запустит ее. Она все время калибруется, корректируется. Если брать международный опыт, Америку, Японию, они годами, бывало, 3 года, 5 лет, калибровали, корректировали систему, чтобы она работала четко. У нас она пока молодая», — пояснил начальник управления гражданской обороны ДЧС Алматы Куаныш Оспанов.

За разработку Mass Alert отвечает акимат Алматы. Конкурс на изготовление системы выиграла столичная компания «АСИВ».