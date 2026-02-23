В Евразийской экономической комиссии обсудили внедрение ИИ в процессы управления

В ходе семинара рассмотрены современные подходы к применению искусственного интеллекта в управленческой деятельности.

Обсуждение тематики внедрения искусственного интеллекта в деятельность Евразийской экономической комиссии со структурными подразделениями ЕЭК прошло 19 февраля под председательством министра по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Вароса Симоняна в рамках семинара «Внедрение искусственного интеллекта в процессы управления».

В ходе мероприятия рассмотрены современные подходы к применению искусственного интеллекта в управленческой деятельности, в том числе его роли «интеллектуального ассистента» для руководителей и специалистов. Приглашенный эксперт продемонстрировал возможности ИИ по оперативной обработке разноформатных данных, их трансформации в структурированные аналитические материалы, выявлению скрытых взаимосвязей и формированию обоснованных выводов. Отдельное внимание было уделено практическим инструментам подготовки проектов документов с использованием ИИ, включая создание нескольких вариантов черновых решений для последующего выбора оптимального.

Формат «вопрос-ответ» помог выявить ключевые преимущества внедрения искусственного интеллекта в процессы управления, среди которых можно выделить следующие: оптимизация временных затрат, повышение точности и прозрачности работы с документами, стандартизация качества оформления материалов, формирование структурированных выводов с обязательной ссылкой на первоисточники, повышение управленческой эффективности в целом.

Семинар направлен на обеспечение постепенного внедрения искусственного интеллекта в деятельность Комиссии с учетом ее специфики и требований информационной безопасности. Отмечена целесообразность продолжения цикла лекций, запланированных к проведению блоком по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям, в целях оперативной проработки новых инициатив, на основе всех заявленных идей подразделений Комиссии по развитию и применению технологий искусственного интеллекта.