86 оросительных каналов цифровизируют в этом году

Министерство водных ресурсов и ирригации начнет работы по цифровизации 86 оросительных каналов в ведении РГП «Казводхоз», на которых ранее была выполнена реконструкция.

Проект предусматривает автоматизацию механических гидрозатворов и установку на них устройств учета объема и уровня воды. В общей сложности в рамках проекта планируется оцифровать более 502 км оросительных сетей.

«Это не единственный проект по цифровизации и автоматизации ирригационных сетей Казахстана. В текущем году при поддержке Исламского банка развития начнутся работы на 103 каналах в южных регионах. Это позволит модернизировать более 900 км каналов к 2027 году. Кроме того, в первом полугодии 2026 года будут завершены работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию и автоматизацию еще 263 каналов», — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.

