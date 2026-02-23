Правила смены мобильного оператора обновят

Соответствующие изменения подготовило Министерство цифрового развития.

В Казахстане планируют обновить процедуру переноса мобильного номера между операторами связи. Документ направлен на повышение удобства для абонентов и сокращение времени, в течение которого пользователь может оставаться без связи при переходе к новому оператору. Одним из ключевых нововведений станет установление четкого временного лимита для ответа оператора-донора на запрос о переносе номера. Предполагается, что обработка обращения будет занимать не более десяти минут с момента его регистрации в центральной базе данных. Это должно ускорить процесс и сделать его более предсказуемым для клиентов, передает Alfa.kz.

Одновременно предлагается ввести дополнительное условие для переноса номера: оператор сможет отказать в услуге, если с момента первичной активации абонентского номера прошло менее 60 календарных дней. Такая мера направлена на предотвращение возможных злоупотреблений и защиту рынка связи.

Проект поправок вынесен на общественное обсуждение на портале «Открытые НПА». После завершения обсуждения и утверждения изменений новые правила могут вступить в силу в установленном порядке.

