Полиция Алматы усилила контроль с применением дронов

Их использование позволяет объективно фиксировать правонарушения, выявлять потенциально опасные ситуации и оперативно реагировать.

В Алматы полиция усилила контроль за соблюдением правил дорожного движения и общественного порядка с применением беспилотных летательных аппаратов. Полиция показала видеоролик, смонтированный на основе кадров, полученных с дронов, на которых зафиксированы грубые нарушения ПДД и антиобщественное поведение граждан, передает Zakon.kz.

«С высоты полета беспилотников отчетливо видны факты опасного маневрирования, проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушения правил перестроения, а также действия, нарушающие общественный порядок — выбрасывание мусора в неположенных местах, плевки и игнорирование элементарных норм поведения в общественных пространствах», — заявили в ДП.

Отмечается, что использование дронов позволяет объективно фиксировать правонарушения, выявлять потенциально опасные ситуации и оперативно реагировать на них.

«Дроны — это не просто техническое новшество, а эффективный инструмент профилактики. С их помощью мы видим реальную картину происходящего на дорогах и в общественных местах, в том числе те нарушения, которые сложно зафиксировать с земли», — подчеркнул начальник Управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.

По его словам, основная задача применения беспилотников — предупреждение правонарушений и формирование культуры законопослушного поведения.

«Когда человек понимает, что нарушение не останется незамеченным, он задумывается о последствиях. Это напрямую влияет на безопасность дорожного движения и общий порядок в городе», — отметил Шумаев.

Полиция отмечает, что видеоматериалы с дронов используются как в профилактических целях, так и в рамках административных производств, а работа по применению беспилотников будет продолжена на постоянной основе.

