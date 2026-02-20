Айдарбек Сапаровқа Қазақстандағы тұңғыш агротехнопарк таныстырылды
Агротехнопарктің басты мақсаты — бизнес-инкубация, инновациялық компанияларды қолдау және АӨК саласындағы жоғары технологиялық жобаларды дамыту үшін заманауи орта құру.
Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаровқа С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде өткен селекция және тұқым шаруашылығын дамыту мәселелері бойынша республикалық кеңес аясында еліміздегі бірінші агротехнопарк таныстырылды. Агротехнопарк құру университеттің аграрлық ғылымды дамыту, практикалық бағыттағы білім беруді жетілдіру және экономиканың нақты секторымен біріктіру саласындағы жүйелі жұмысының заңды жалғасы деуге болады.
Орталық агротехнологияларды сынақтан өткізуге және көрсетуге, жобаларды ғылыми-зерттеу кезеңінен нарыққа дейін сүйемелдеуге, бизнес үшін технологиялық тәуекелдерді азайтуға және инновацияларды лабораториядан өндіріске тезірек жеткізуге арналған.
Тағы бір маңызды бағыт — халықаралық ғылыми-технологиялық ынтымақтастықты дамыту.
Айдарбек Сапаров орталықтың инфрақұрылымы, лабораториялық базасы және өндірістік-инженерлік мүмкіндіктерімен танысты. Агротехнопарктің жалпы ауданы шамамен 1000 шаршы метрді құрайды. Оның құрылымында тәжірибелік және пилоттық жұмыстарға арналған металл өңдеу цехы бар өндірістік-инженерлік блок, резиденттерге арналған кеңсе кеңістігі, сондай-ақ толық циклді лабораториялық кешен қарастырылған.
Сондай-ақ, құрамына ауыл шаруашылығы дақылдарын молекулалық-генетикалық зерттеу, агробиотехнология және микробиология зертханалары, физика-химиялық талдау, сынама дайындау және аналитикалық зерттеуге арналған Қазақстан–Австралия инновациялық орталығы кіреді.
Айдарбек Сапаров агротехнопарк — аграрлық ғылымды жаңғырту және ғылыми зерттеулерді тиімді нарыққа шығару жүйесін құрудағы маңызды қадам екенін атап өтті.
«Бүгінгі таңда ғылыми шешімдердің лаборатория қабырғасында қалмай, ауыл шаруашылығы өндірушісіне жетуі және нақты экономикалық нәтиже беруі өте маңызды. Агротехнопарк ғалымдар мен агробизнес өкілдерін байланыстыратын көпір болуға тиіс», — деді министр.
Университет ректоры Қанат Тіреуов өз сөзінде агротехнопарк АӨК саласында технологиялық кәсіпкерліктің жаңа мәдениетін қалыптастыру, жаңа буын мамандарын дайындау және ғылыми зерттеулерге инвестиция тарту үшін жағдай жасайтынын атап өтті.
«Орталық жас ғалымдар, стартап-командалар және бәсекеге қабілетті отандық технологияларды жасау мен енгізуге қызығушылық танытқан индустриалды серіктестер үшін ынтымақтастың алаңына айналады», — деді ректор.
Агротехнопарктің қызметі ауыл шаруашылығы дақылдарының жаңа сорттары мен будандарын, заманауи биопрепараттар мен инженерлік шешімдерді нарыққа жылдам шығару, агроөндірістің өнімділігі мен тұрақтылығын арттыру, сондай-ақ отандық АӨК экспорттық әлеуетін нығайту үшін маңызды рөл атқармақ.