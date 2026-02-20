Первый в Казахстане агротехнопарк объединит аграрную науку и бизнес

Основная цель — создание современной среды для бизнес-инкубирования, сопровождения инновационных компаний и развития высокотехнологичных проектов в сфере АПК.

В рамках республиканского совещания по вопросам развития селекции и семеноводства, которое прошло в Казахском агротехническом исследовательском университете имени С. Сейфуллина, министру сельского хозяйства Айдарбеку Сапарову презентовали первый в стране специализированный агротехнопарк. Его создание стало логичным продолжением системной работы университета по развитию аграрной науки, практико-ориентированного образования и интеграции с реальным сектором экономики.

Основная цель — создание современной среды для бизнес-инкубирования, сопровождения инновационных компаний и развития высокотехнологичных проектов в сфере АПК. Центр открыт для пилотирования и демонстрации агротехнологий, сопровождения проектов от стадии НИОКР до коммерциализации, снижения технологических рисков для бизнеса и ускорения трансферта инноваций от лаборатории к производству. Отдельное направление — развитие международного научно-технологического сотрудничества.

Айдарбек Сапаров ознакомился с инфраструктурой центра, лабораторной базой и производственно-инжиниринговыми возможностями. Общая площадь агротехнопарка составляет около 1000 кв. метров. В его структуре предусмотрены производственно-инжиниринговый блок с цехом металлообработки для опытных и пилотных работ, офисное пространство для резидентов, а также лабораторный комплекс полного цикла. В него также входят казахстанско-австралийский инновационный центр молекулярно-генетических исследований сельскохозяйственных культур, лаборатории агробиотехнологии и микробиологии, физико-химического анализа, пробоподготовки и аналитических исследований.

Айдарбек Сапаров отметил, что запуск агротехнопарка является важным шагом в модернизации аграрной науки и создании эффективной системы коммерциализации научных разработок.

«Сегодня крайне важно, чтобы научные решения не оставались в стенах лабораторий, а доходили до сельхозпроизводителя и давали конкретный экономический эффект. Агротехнопарк должен стать связующим звеном между учеными и агробизнесом», — подчеркнул министр.

Ректор университета Канат Тиреуов, в свою очередь, отметил, что агротехнопарк создает условия для формирования новой культуры технологического предпринимательства в АПК, подготовки специалистов нового поколения и привлечения инвестиций в научные разработки.

«Площадка станет центром притяжения для молодых ученых, стартап-команд и индустриальных партнеров, заинтересованных в создании и внедрении конкурентоспособных отечественных технологий», — сказал ректор.

Ожидается, что деятельность агротехнопарка позволит существенно ускорить вывод на рынок новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, современных биопрепаратов и инженерных решений, повысить продуктивность и устойчивость агропроизводства, а также укрепить экспортный потенциал отечественного АПК.