Өңірлерде жеке деректерді қорғау бойынша мемлекеттік бақылау күшейтіледі
Ақпараттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері жергілікті атқарушы органдар үшін оқу семинарын өткізді.
Іс-шараға барлық 20 облыс пен республикалық маңызы бар қалалардың өкілдері қатысты. Оқу жеке деректерді қорғау және ақпараттық қауіпсіздік мәселелері бойынша кәсіпкерлік субъектілеріне мемлекеттік бақылауды күшейтуге, сондай-ақ тексерулерді жүргізу тәртібін түсіндіруге бағытталған.
Оқу нәтижелері бойынша жеке деректерді қорғау саласында тексерулер жүргізу бойынша кейбір функциялар аймақтық деңгейге берілді. Бұл бұзушылықтарға жедел әрекет етуге және жергілікті жерлерде бақылауды күшейтуге мүмкіндік береді.
Өңірлік цифрландыру бөлімшелері құзырет шегінде тексерулер жүргізу және әкімшілік ықпал ету шараларын қабылдау өкілеттіктерімен жабдықталған. Бұзушылықтар анықталған жағдайда, олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тарту және айыппұл санкцияларын қолдануды бастауға құқылы.
Жеке деректерді заңсыз немесе тиісті түрде жинау және өңдеу фактілері анықталған жағдайда, әкімшілік жауапкершілік шаралары қолданылады. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес, мұндай бұзушылықтар үшін айыппұлдар құқық бұзушылықтың ауырлығы мен сипатына қарай 100-ден 2000 АЕК-ке дейін құрайды.
Оқу барысында азаматтардың жеке деректерін үшінші тұлғаларға беру кезіндегі жеке жауапкершілік мәселесіне ерекше назар аударылды. Адамдар ұйымдарға ерікті түрде беретін жеке деректер де мұқият қарауды талап етеді.
Мысалы, сұлулық салондарында, фитнес орталықтарында, дүкендерде немесе басқа да жеке ұйымдарда қызметтерді алу кезінде қызмет көрсетуге тікелей қатысы жоқ ақпарат (тұрғылықты мекенжайы, ЖСН және басқа деректер) сұралса, азамат оларды беруден бас тартуға құқылы.
Егер жеке деректер ұйымдарға берілген болса, азаматтар eGov порталы және eGov mobile мобильді қосымшасы арқылы жеке деректерін өңдеуге келісімін кері қайтару қызметтерін пайдалана отырып, өз келісімдерін басқара алады.
Жеке деректерді қорғау мәдениетін арттыру, аймақтық бақылауды күшейту және жауапкершілік механизмдерін дамыту жұмыстары жалғасады.