В регионах усиливается государственный контроль за защитой персональных данных

Сотрудники Комитета информационной безопасности провели обучающий семинар для местных исполнительных органов.

В мероприятии приняли участие представители всех 20 областей и городов республиканского значения. Обучение направлено на усиление государственного контроля субъектов предпринимательства по вопросам защиты персональных данных и информационной безопасности, а также на разъяснение порядка проведения проверок. По итогам обучения часть функций по проведению проверок в сфере защиты персональных данных передана на региональный уровень. Это позволит оперативнее реагировать на нарушения и усилить контроль на местах.

Региональные подразделения цифровизации наделяются полномочиями по проведению проверок и принятию мер административного воздействия в пределах компетенции. В случае выявления нарушений они вправе инициировать привлечение к ответственности и наложение штрафных санкций в соответствии с законодательством РК.

При выявлении фактов незаконного или ненадлежащего сбора и обработки персональных данных применяются меры административной ответственности. Согласно Кодексу РК об административных правонарушениях, штрафы за такие нарушения составляют от 100 до 2000 МРП в зависимости от тяжести и характера правонарушения.

Отдельное внимание в ходе обучения было уделено вопросу личной ответственности граждан при передаче своих персональных данных третьим лицам. Персональные данные, которые человек добровольно предоставляет организациям, также требуют внимательного отношения. Так, если при получении услуг в салонах красоты, фитнес-центрах, магазинах или иных частных организациях запрашиваются сведения, не связанные напрямую с оказанием услуги (адрес проживания, ИИН и другие данные), гражданин вправе отказаться от их предоставления.

В случае если персональные данные уже были переданы организациям, граждане могут отозвать свое согласие через портал eGov и мобильное приложение eGov mobile, используя сервисы контроля доступа к персональным данным.

Работа по повышению культуры защиты персональных данных, усилению регионального контроля и развитию механизмов ответственности будет продолжена.

