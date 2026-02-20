Мощнейший суперкомпьютер Центральной Азии начал расчет погоды для Казахстана

В Суперкомпьютерном центре КазНУ запущена цифровая модель прогнозирования.

В Суперкомпьютерном центре Казахского национального университета имени аль-Фараби РГП «Национальная гидрометеорологическая служба» запустило новую высокоточную численную модель прогноза погоды для всей территории Казахстана. Прогноз рассчитывается с помощью современной модели Weather Research and Forecasting (WRF) на ресурсах суперкомпьютера Farabi Supercomputer Center КазНУ, который считается самым мощным в Центральной Азии. Используемая модель WRF имеет высокое пространственное разрешение — 2 км. Проект стал возможен благодаря поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РК. После ввода суперкомпьютера в эксплуатацию министерство инициировало сотрудничество между Казгидрометом и КазНУ имени аль-Фараби.

Как отметил директор Farabi Supercomputer Center КазНУ Амирхан Темирбаев, положительные итоги совместной деятельности — это результат нескольких месяцев ежедневной работы. Со стороны специалистов Суперкомпьютерного центра КазНУ проводилась настройка вычислительных узлов, оптимизация конфигурации серверов, выделение ресурсов для ежедневных расчетов и организация автоматического запуска модели. В то же время специалисты Казгидромета занимались адаптацией и настройкой модели WRF, калибровкой ее параметров, тестированием качества прогнозов и анализом выходных данных.

Модель WRF ежедневно автоматически запускается на базе Farabi Supercomputer Center, обеспечивая более точный прогноз по всей территории Казахстана с высокой детализацией — разрешение всего 2 километра.

«Новая система помогает лучше предупреждать об опасных природных явлениях, особенно в горных районах Алматы и юго-востока страны, а также усиливает гидрометеорологическую безопасность страны. Для расчета атмосферы с точностью нужны миллионы вычислений, а обычный сервер с этим не справится. Суперкомпьютер — это уже не просто научный проект, это инфраструктура национального уровня. Особенно приятно видеть, когда университетские вычислительные ресурсы начинают работать на реальные государственные задачи. Сегодня это — прогноз погоды, а завтра — моделирование паводков, селевых потоков, климата, качества воздуха и цифровые модели городов», — сказал Амирхан Темирбаев.

Реализация проекта способствует укреплению гидрометеорологической безопасности Казахстана, развитию системы раннего предупреждения опасных природных явлений, а также расширению научного и образовательного сотрудничества между Казгидрометом и КазНУ имени аль-Фараби. На официальном сайте Казгидромета будет доступен раздел «Численный прогноз погоды», где пользователи смогут ознакомиться с результатами расчетов модели и интерактивными картами прогноза по всей территории страны.