ЕЭК внедряет инновационные сервисы для международных грузоперевозок

Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев принял участие в 88-й сессии Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН в Женеве.

В мероприятии приняли участие руководители уполномоченных органов государств-членов ЕЭК ООН в области транспорта, представители международных и экспертных организаций. Ключевая тема сессии — «Стимулирование инноваций для будущего внутреннего транспорта». Министр ЕЭК проинформировал участников панельной сессии об утверждении в рамках ЕАЭС Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем, а также Концепции развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска стран Союза. Кроме того, в активной стадии реализации находится «пилот» по трансграничному электронному обмену накладной e-CMR при осуществлении международных автомобильных перевозок.

«Инновации сегодня определяют не только скорость движения грузов и пассажиров, но и устойчивое развитие всей экономики. Стимулирование инноваций в транспорте — это уже не опция, а стратегическая необходимость», — констатировал Арзыбек Кожошев.

Он подчеркнул, что на протяжении десяти лет практический кейс ЕАЭС по «цифре» развивается от простого установления информационного взаимодействия между субъектами рынка и обмена данными в бизнес-процессах до гораздо более амбициозных задач.

«С учетом различий в национальных системах нормативно-правового регулирования наши усилия сконцентрированы на обеспечении информационного взаимодействия национальных сегментов стран по ключевым электронным сервисам транспортных услуг, гармонизации применяемых цифровых инструментов управления перевозками и проведении пилотных проектов», — отметил министр ЕЭК.

В завершение Арзыбек Кожошев подчеркнул, что для создания эффективной транспортной системы в масштабах евразийского региона необходимы скоординированные усилия. При этом он отметил сложности некоторых государств-членов Союза по соблюдению Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки (ЕСТР). Министр отметил необходимость принятия действенных мер по урегулированию сложившейся ситуации.

