Налог на Google: иностранные компании заблокируют за неуплату НДС

С 1 января 2026 года предусмотрены нормы, позволяющие принимать решение о блокировке интернет-ресурсов иностранных маркетплейсов.

С 2022 года Казахстан применяет налог на цифровые услуги — так называемый налог на Google. С момента введения Google tax зарегистрировано 120 иностранных компаний, в том числе 22 компании в 2025 году. Сумма поступлений в бюджет составила 136 млрд тенге, в том числе:

— за 2025 год — 57,6 млрд тенге;

— за январь 2026 года — 8,7 млрд тенге.

В соответствии с Налоговым кодексом РК банки второго уровня и платежные организации представляют в органы государственных доходов сведения по иностранным компаниям, прошедшим условную регистрацию. Эти сведения используются для анализа полноты и своевременности исполнения налоговых обязательств при осуществлении электронной торговли товарами и оказании услуг в электронной форме физическим лицам на территории РК.

По результатам сопоставления сведений банков второго уровня, платежных организаций и данных об уплаченных суммах НДС иностранными компаниями органами государственных доходов проводится камеральный контроль. В случае выявления фактов неуплаты либо неполной уплаты формируются уведомления о расхождениях, выявленных по результатам камерального контроля.

Вместе с тем в соответствии со статьей 89 Налогового кодекса Республики Казахстан с 1 января 2026 года предусмотрены нормы, позволяющие принимать решение о блокировке интернет-ресурсов иностранных маркетплейсов в случае неисполнения ими уведомлений по результатам камерального контроля, а также уведомлений о постановке на регистрационный учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Реализация указанных мер направлена на обеспечение равных конкурентных условий для отечественных и иностранных участников рынка, повышение уровня налоговой дисциплины в цифровой среде, а также снижение доли теневой экономики без проведения документальных налоговых проверок.

