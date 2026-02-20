Энергетика министрлігі интеллектуалды технологиялар енгізу үшін энергонысандарға бағалау жүргізді
Аталған іс-шараларды іске асыру апаттық жағдайларды азайтуға, энергия нысандарын пайдалану тиімділігін арттыруға және саланың заманауи цифрлық инфрақұрылымын дамытуға бағытталған.
«Энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту» ұлттық жобасын іске асыру шеңберінде технологиялық процестерді басқару жүйелерін кезең-кезеңімен жаңғырту және зияткерлік технологияларды енгізу мақсатында энергетика нысандарындағы олардың ағымдағы жай-күйіне бағалау жүргізілді, деп хабарлайды ҚР Энергетика министрлігі.
Жұмыс барысында қолданыстағы басқару жүйелерінің цифрлық жетілу деңгейі талданды, технологиялық және ақпараттық тәуекелдер анықталды, сондай-ақ жасанды интеллект технологияларын қолдана отырып, оларды одан әрі дамыту бағыттары айқындалды.
Технологиялық параметрлерді зияткерлік мониторингілеу, жабдықтардың істен шығуын болжау, жұмыс режимдерін оңтайландыру және энергиямен жабдықтаудың сенімділігін арттыру үшін жасанды интеллектті (ЖИ) пайдалану мүмкіндіктеріне ерекше назар аударылды. Диспетчерлік басқару және кибертұрақтылықты қамтамасыз ету жүйелерінде үлкен деректер талдамасы мен машиналық оқыту алгоритмдерін қолдану тәсілдері қаралды.
Алынған нәтижелер басқару жүйелерін жаңғыртудың бірыңғай техникалық талаптарын әзірлеуге және Қазақстан Республикасының энергетика кешенінде зияткерлік шешімдерді ауқымдандыруға негіз болады.