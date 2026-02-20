Минэнерго провело оценку энергообъектов для внедрения интеллектуальных технологий

В ходе работ проанализирован уровень цифровой зрелости действующих систем управления.

В рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» проведены работы по оценке текущего состояния систем управления технологическими процессами на объектах энергетики в целях их поэтапной модернизации и внедрения интеллектуальных технологий. В ходе работ проанализирован уровень цифровой зрелости действующих систем управления, выявлены технологические и информационные риски, а также определены направления их дальнейшего развития с применением технологий искусственного интеллекта.

Особое внимание уделено возможностям использования ИИ для интеллектуального мониторинга технологических параметров, прогнозирования отказов оборудования, оптимизации режимов работы и повышения надёжности энергоснабжения. Рассмотрены подходы к применению аналитики больших данных и алгоритмов машинного обучения в системах диспетчерского управления и обеспечения киберустойчивости.

Полученные результаты формируют основу для выработки единых технических требований к модернизации систем управления и масштабирования интеллектуальных решений в энергетическом комплексе РК.

Реализация указанных мероприятий направлена на снижение аварийности, повышение эффективности эксплуатации энергообъектов и развитие современной цифровой инфраструктуры отрасли.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.