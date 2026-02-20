Более 102 тыс. вакансий размещено на Электронной бирже труда с начала года

Более 80% всех предложений о работе ориентировано на квалифицированные кадры.

С начала 2026 года на Электронной бирже труда Enbek.kz было опубликовано 102,7 тыс. вакансий и размещено 162,4 тыс. резюме. В структуре спроса почти половину занимают рабочие профессии — 48,9 тыс. вакансий (47,6%). Среди конкретных специальностей самыми востребованными у работодателей стали медицинские сестры/братья (1,9 тыс. вакансий), санитары и водители автомобилей (по 1,8 тыс.), а также учителя математики (1,7 тыс.).

В отраслевом разрезе спрос выраженно сконцентрирован в пяти ключевых сферах, которые формируют 66,4% всех вакансий. Лидером традиционно выступает образование — более 33 тыс. объявлений (около трети от общего количества). Далее следуют прочие виды услуг — 11,4 тыс. (11,1%) и здравоохранение и социальное обслуживание — 9,7 тыс. (9,5%). Также высокая потребность в кадрах зафиксирована в государственном управлении (7 тыс.) и обрабатывающей промышленности (6,9 тыс.).

В региональном разрезе наибольшее количество вакансий доступно в городе Астана (8,9 тыс.), Туркестанской (7,3 тыс.) и Карагандинской (7,1 тыс.) областях, а также в городе Алматы (6,9 тыс.).

Со стороны соискателей самый высокий объем предложений сформирован в Туркестанской области — 23 тыс. резюме. Высокую активность также проявили жители Атырауской (12,2 тыс.), Мангистауской (11,3 тыс.) и Кызылординской (10,9 тыс.) областей. Сопоставимые показатели наблюдаются в мегаполисах: Алматы (10,8 тыс.) и Астане (10,6 тыс.).

В январе самые высокие заработные платы работодатели предлагали супервайзерам по бурению (в среднем от 991 тыс. тенге), начальникам участков в добывающей промышленности (от 876 тыс. тенге) и главным геологам (от 803 тыс. тенге).

Со стороны соискателей самые высокие зарплатные ожидания отмечены в резюме руководителей проектов по разработке новых продуктов (1,3 млн тенге), коммерческих директоров в частном секторе (1,2 млн тенге) и инженеров по наладке и испытаниям (в среднем 865 тыс. тенге).