    Moody’s подтвердило инвестиционный рейтинг Kaspi.kz и Kaspi Bank со стабильным прогнозом

    Рейтинговое агентство отметило сильные финансовые показатели.

    19 февраля 2026 14:24, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес

    Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило инвестиционные рейтинги Kaspi.kz и Kaspi Bank. Прогноз — стабильный. Moody’s отметило сильные финансовые показатели Kaspi, включая высокую эффективность, достаточный запас капитала и ликвидность, а также лидирующие позиции на рынке и устойчивость к экономическим циклам.

    Долгосрочные рейтинги АО Kaspi.kz в иностранной и национальной валюте и рейтинг необеспеченных облигаций в иностранной валюте подтверждены на уровне Baa3. Долгосрочный рейтинг эмитента по национальной шкале — на уровне A2.kz.

    Долгосрочные рейтинги депозитов и рейтинги риска контрагента АО Kaspi Bank также подтверждены на уровне Baa3. Краткосрочные рейтинги депозитов и рейтинги риска контрагента — на уровне Prime-3.

