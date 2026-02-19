Ветровую электростанцию построят близ Атырау

Ее мощность составит 250 МВт.

27 апреля пройдут аукционные торги по проекту строительства ветровой электростанции в Атырауской области. Документы для включения в реестр участников аукционных торгов будут приниматься с 27 марта по 17 апреля. Сам аукцион начнется 27 апреля в 15:00, передает Курсив.

По условиям аукциона, ВЭС должна быть запущена за 36 месяцев с момента заключения 20-летнего договора на покупку электроэнергии с единым закупщиком — компанией «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (РФЦ по ВИЭ, «дочка» Минэнерго). Предельная аукционная цена составит 22,68 тенге за кВтч. Победителем аукциона признается компания, которая готова будет поставлять РФЦ по ВИЭ 20 лет произведенную на станции электроэнергию по наименьшей цене. При этом тариф индексируется на уровень инфляции и изменение валютного курса.

Кроме того, 28 апреля пройдет аукцион на строительство солнечной электростанции в Туркестанской области мощностью 50 МВт. Предельная цена составит 34,61 тенге за кВтч.

29 апреля пройдет аукцион на строительство СЭС мощностью 100 МВт в Алматинской области. Предельная цена — 34,61 тенге за кВтч.

30 апреля состоится еще один аукцион на строительство СЭС мощностью 50 МВт в Алматинской области с аналогичной предельной ценой. 18 мая пройдет аукцион на строительство СЭС мощностью 65 МВт в Кызылординской области (предельная цена такая же).

Все проекты СЭС должны быть запущены в течение 24 месяцев с даты подписания 20-летнего договора с единым закупщиком. Финансовое обеспечение будет аналогичным с ВЭС. Все участники аукционов должны будут предоставить финансовое обеспечение заявки на участие в торгах из расчета 2 тыс. тенге на один кВт установленной мощности.

По итогам 2025 года доля ВИЭ в общем объеме электрогенерации составила 7%. Казахстан планирует довести к 2030 году эту долю до 15%, к 2050 году — до 50%. Чтобы ускорить этот процесс власти пошли на заключение межправительственных соглашений по строительству крупных ВИЭ по 1 ГВт, предоставив иностранным компаниям долгосрочные тарифы в долларах США.

Ранее в Минэнерго сообщили о планах ввести к 2035 году 26 ГВт энергомощностей, в том числе более 8 ГВт ВИЭ, более 10 ГВт — за счет строительства новых станций, более 5 ГВт — за счет модернизации и расширения существующих станций. Основными источниками энергии станет уголь, солнце, ветер и газ.

