Инфраструктура для ИИ стала главной темой конференции в Астане

Обеспечение ИИ связью, данными и вычислительными ресурсами обсудили на AI Connectivity Conference.

В Астане в рамках года цифровизации и искусственного интеллекта состоялась конференция AI Connectivity Conference, посвященная развитию телекоммуникационной инфраструктуры и применению технологий искусственного интеллекта. Центральной темой встречи стал практический вопрос: как обеспечить ИИ стабильной связью, данными и вычислительными ресурсами в реальном времени. Организаторами конференции выступили Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и АО «Казахтелеком». В мероприятии приняли участие представители МИИЦР, операторов связи и региональных управлений цифровизации.

Участники отметили, что искусственный интеллект невозможен без современной телеком-инфраструктуры. Для его полноценного внедрения необходимы надежные сети связи, минимальные задержки, доступ к данным и распределенные вычислительные мощности. Именно связность территорий и качество инфраструктуры становятся фундаментом для развития ИИ-сервисов в государстве, бизнесе и социальной сфере.

«На сегодняшний день решения в сфере ИИ важно не только развивать, но и обеспечивать их доступность для всех жителей нашей страны. Даже в самых отдаленных сельских населенных пунктах и аулах люди должны иметь возможность пользоваться всеми преимуществами ИИ. Именно над этим мы сейчас и работаем», — отметил председатель комитета телекоммуникаций Дамир Сейсембеков.

В ходе конференции участники обсудили развитие телекоммуникационных сетей как базовой инфраструктуры для ИИ-решений и цифровых государственных сервисов. Отмечалось, что именно качественная и доступная связь обеспечивает проникновение онлайн-госуслуг в регионы, расширяет доступ граждан к цифровым сервисам и создает основу для внедрения технологий искусственного интеллекта в государственном управлении, экономике и социальной сфере.

Отдельный блок дискуссий был посвящен подключению сельских населенных пунктов к высокоскоростному интернету, развитию цифровой инфраструктуры вдоль автодорог, субсидированию «последней мили» и вопросам информационной безопасности.

Конференция объединила представителей государства и отрасли вокруг общей задачи — создать инфраструктурную основу для масштабного внедрения искусственного интеллекта и дальнейшего укрепления цифрового суверенитета страны. По итогам встречи участники договорились продолжить совместную работу над ключевыми проектами в сфере связи и ИИ.

