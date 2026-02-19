В Астане прошел Global Game Jam Kazakhstan 2026

На международном марафоне по созданию игр за 5 дней разработано 34 игровых проекта.

В Astana Hub состоялся гранд-финал и церемония закрытия крупнейшего в мире хакатона по разработке игр — Global Game Jam Kazakhstan 2026. Главный результат события — за 5 дней участники создали 34 полноценных игровых продукта уровня MVP, готовых к дальнейшему развитию и акселерации.

Казахстан официально присоединился к Global Game Jam в 2026 году. Участники по всему миру работали над единой глобальной темой «Маска», а в Казахстане дополнительно была введена локальная тема «Смена правил», результаты по которой учитывались при определении победителей. Формат проведения был гибридным: центральной площадкой выступил Astana Hub, объединивший команды из регионов посредством прямой трансляции и координации с локальными IT-хабами.

«Global Game Jam для нас — это не просто соревнование, а фундамент для построения профессионального комьюнити, — отмечает Элина Ким, руководитель GameDev Center Astana Hub. — В партнерстве с Альянсом Креативных Индустрий (CIAQ) и сообществом GCA мы создаем единую экосистему. Благодаря вкладу нашего генерального спонсора Ogames у нас есть ресурсы для масштабирования этих возможностей. Талантливый разработчик из любого региона Казахстана может заявить о себе, найти команду и сделать первый шаг к созданию успешного продукта мирового уровня».

В джеме приняло участие 214 человек, объединившиеся в 99 команд, из которых 34 команды вышли в финал и представили завершенные проекты. География проекта охватила 14 городов Казахстана и пять зарубежных локаций — к участникам присоединились команды из России, Аргентины, Филиппин, Польши и Кыргызстана; возрастной диапазон составил от 12 до 51 года.

«Для нас Global Game Jam — это не просто соревнование, а катализатор для зарождения новой волны креативных технологий в Казахстане. Мы верим, что каждый молодой разработчик, дизайнер или художник — это будущий лидер индустрии, которому нужна ровно одна вещь: платформа и сообщество. За пять дней интенсивной разработки участники не только создают прототипы — они находят друг друга, тестируют идеи и понимают, что их место в этом движении. Наша миссия — сделать так, чтобы талант из Алматы, Актау или Павлодара имел ровно те же возможности, что и в столице. Казахстан готов стать центром креативного производства, и Global Game Jam 2026 — один из ключевых шагов на этом пути», — отметила Малика Игибаева, руководитель GCA.

По итогам оценки жюри победителем Global Game Jam Kazakhstan 2026 признана команда Square Team (Астана) с проектом Bascule, получившая главный приз в размере 300 000 тенге. Второе место заняла команда Majestic Amadei (Астана) с проектом Mask Huntress (180 000 тенге), третье — команда «Шелли Фа» (Астана) с игрой The Soul of the Mask (120 000 тенге).

Победителем в номинации People’s Choice Award («Приз зрительских симпатий Астана») по итогам открытого голосования стала команда SuperCats Studio с проектом Behind the Mask.

В номинации TRUE INDIE STORY за лучший видео-ролик о процессе участия в джеме победила команда «Брошенные котята» с проектом Echoes of the Forest.

Награда OUT OF BOX за самый креативный и инновационный проект присуждена команде Fourth Games за игру Mask and Mind.

В специальной номинации издателя MYTONA — Publisher’s Choice победила команда Prism с проектом Criminally Delicious за потенциал развития и коммерческую перспективу.

Проведение Global Game Jam Kazakhstan 2026 отражает общий курс страны на развитие цифровых технологий и креативной индустрии. В контексте объявленного в Казахстане Года цифровизации и искусственного интеллекта подобные инициативы способствуют формированию нового поколения разработчиков и укреплению позиций страны на глобальном технологическом рынке.