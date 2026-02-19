НЦОЗ запустил онлайн-карту эпидситуации

Казахстан усиливает эпидемиологический мониторинг.

Запущен новый цифровой инструмент эпидемиологического мониторинга — онлайн-карта, разработанная Национальным центром общественного здравоохранения. Платформа в режиме реального времени объединяет национальные и международные данные и позволяет формировать целостную картину рисков для здоровья населения как внутри страны, так и за ее пределами. Запуск карты стал частью цифровой трансформации системы общественного здравоохранения и направлен на переход от реагирования на отдельные события к проактивному управлению угрозами. Инструмент позволяет своевременно выявлять потенциальные риски и принимать профилактические решения на основе актуальных данных.

Работа платформы основана на принципе all-hazards, предусматривающем комплексную оценку факторов, способных повлиять на санитарно-эпидемиологическую безопасность. В системе учитываются не только инфекционные заболевания, но и природные и техногенные события — сход лавин, аномальная жара, наводнения, пыльные бури, закрытие автотрасс и другие обстоятельства, влияющие на здоровье населения.

Отдельный функционал ориентирован на казахстанских туристов. В онлайн-карте выделено ТОП-10 стран, наиболее посещаемых гражданами Казахстана, где пользователи могут ознакомиться с текущей эпидемиологической ситуацией, требованиями по вакцинации и рекомендациями по безопасному пребыванию за рубежом. Раздел содержит информацию о необходимых и рекомендуемых прививках как в рамках Национального календаря профилактических прививок, так и дополнительных вакцинациях (против гепатита А, брюшного тифа, желтой лихорадки, менингококковой инфекции и других), а также практические рекомендации по профилактике инфекций, соблюдению питьевого режима, личной гигиене и защите от укусов насекомых.

«Современная система общественного здравоохранения должна не только реагировать на угрозы, но и заранее их прогнозировать. Онлайн-карта эпидситуации объединяет разрозненные данные в единую аналитическую среду и помогает принимать решения на опережение», — отметил руководитель Национального центра общественного здравоохранения Эрик Байжунусов.

Аналогичные цифровые решения применяются на глобальном уровне, включая инструменты мониторинга Всемирной организации здравоохранения, а также используются в США, странах Европейского союза и Южной Корее.

Отметим, однако, что пока на карте не отмечено ни одного события в РК.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.