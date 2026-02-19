Посылки с зарубежных маркетплейсов: что изменится для покупателей?

Все эти товары будут подлежать обязательному таможенному декларированию.

В отношении интернет-покупок физических лиц на зарубежных маркетплейсах, доставляемых в международных почтовых отправлениях либо перевозчиком, будут внесены определенные изменения. Такие товары не будут больше называться «товарами для личного пользования», их выделят в отдельную категорию — «товары электронной торговли». Все эти товары будут подлежать обязательному таможенному декларированию путем подачи нового вида декларации — «декларации на товары электронной торговли», передает Uchet.kz.

Но покупателям не нужно будет самим заполнять и подавать такую декларацию, за них весь процесс таможенного декларирования будут осуществлять «операторы электронной торговли». То есть, как и прежде, физическое лицо либо самостоятельно забирает посылку в пункте выдачи, либо ему ее привозят.

В основном изменения затронут тех покупателей, стоимость товаров которых превысит пороги беспошлинного ввоза. Сейчас они уплачивают таможенные пошлины и налоги по единой ставке в размере 15% в части превышения стоимостного лимита 200 евро (примерно 120 000 тенге на настоящий момент) либо не менее 2 евро за 1 кг, если посылка превышает весовой порог 31 кг.

При вступлении в силу поправок в таможенное законодательство ставка таможенной пошлины будет иная — 5% от всей стоимости товара, если приобретаемый товар превысит стоимостный порог беспошлинного ввоза, при этом есть условие: не менее 1 евро за 1 кг. То есть уплате будет подлежать наиболее высокий платеж — либо от стоимости, либо от веса товара. Кроме того, уплате будет подлежать НДС в размере 16%.

Стоимостный порог сохранится в прежнем размере — 200 евро, а весовой порог упразднится. Таким образом, если стоимость посылки не превысит 200 евро. Осуществлять все указанные таможенные операции будут «операторы электронной торговли» — профессиональные участники рынка услуг, которые несут ответственность за доставку товаров, их хранение, таможенное декларирование и выдачу.

Для операторов электронной торговли вводится новая глава в таможенное законодательство, предусматривающая условия включения в реестр таких операторов, их права, обязанности и ответственность, а также порядок приостановления их деятельности и исключения из реестра.

Эти поправки, изменения и дополнения в национальное законодательство, а также соответствующие нормативные акты Евразийской экономической комиссии начнут действовать после ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. На настоящий момент Протокол ратифицирован всеми государствами-членами ЕАЭС, кроме РФ.

Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.