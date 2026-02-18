Теплые остановки Астаны подключили к системе ЦОУ

Видео с павильонов теперь уходит напрямую в полицию.

В рамках реализации принципа «Закон и порядок» и активному внедрению инструментов цифровизации в столице усилили меры по предупреждению фактов порчи теплых автобусных остановок, передает Kazpravda.kz.

Как отметили в департаменте, в последнее время в городе участились факты умышленного повреждения остановочных павильонов — злоумышленники разбивают стекла, портят двери и иное городское имущество. В этой связи акиматом города и столичной полицией принимаются меры по расширению возможностей системы видеонаблюдения и усилении контроля в режиме реального времени. Камеры, установленные на теплых остановках, поэтапно подключаются к Центру оперативного управления Департамента полиции. Благодаря нововведению сотрудники полиции ведут онлайн-мониторинг и могут оперативно реагировать на правонарушения.

«На сегодня к системе подключено 20 остановочных павильонов, расположенных преимущественно в районах Сарайшык и Алматы. Завершить интеграцию видеопотоков со всех теплых остановок планируется до конца февраля текущего года. Реализация проекта позволит повысить уровень общественной безопасности, обеспечить сохранность городского имущества и сформировать устойчивую практику неотвратимости ответственности за вандализм», — прокомментировали в правоохранительных органах.

Также в полиции напомнили, что городская инфраструктура является частью общего пространства, созданного для комфорта жителей, а не просто конструкцией из металла и стекла. Там подчеркнули, что акты вандализма наносят ущерб не только облику столицы, но и всем горожанам, отметив, что бережное отношение к городу — это проявление самоуважения и уважения к окружающим людям.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.