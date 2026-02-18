Землетрясение оказалось слишком слабым для оповещения алматинцев

В МЧС прокомментировали, почему система Mass Alert не сработала во время землетрясения в Алматы.

По данным ведомства, толчки составили всего 2 балла. Это слишком слабое землетрясение, чтобы запускать автоматическое оповещение. Mass Alert активируется только при интенсивности 5 баллов и выше, передает Курсив.

«Разрушений и пострадавших нет. Просим граждан не сеять панику и доверять только проверенным источникам информации», — заявили в МЧС.

Отмечается также, что 5 февраля 2026 года произошло землетрясение интенсивностью 2-3 балла в области Жетысу. Пострадавших и разрушений нет, но жители Жетысу заметили, что push-уведомления о толчках к ним не пришли. Выяснилось, что там оповещения не сработали, потому что система в регионе не установлена.

По словам пресс-службы МЧС, с 2025 года система экстренного массового оповещения Mass Alert работает в Алматы, Шымкенте, Восточно‑Казахстанской, Алматинской и Кызылординской областях.

В середине 2025 года на технологию SMS-предупреждения выделили почти полмиллиарда бюджетных тенге. Конкурс выиграла столичная компания «АСИВ», одним из учредителей которой является Асель Пшембаева, невестка бывшего мажилисмена Мейрама Пшембаева. Тогда сообщали, что Mass Alert оповещает жителей о землетрясении интенсивностью 5,5 и более баллов. Однако позже, когда такой случай произошел, оповещения не случилось.

Напомним, в Алматы осудили трех замначальника ДЧС и гендиректора ТОО «TNS-INTEC». Из-за их халатности не сработала автоматизированная система раннего оповещения во время январского землетрясения 2024 года. Проверка показала, что при закупке оборудования похитили бюджетные деньги.

