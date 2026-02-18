Сотовых операторов обяжут формировать базы для антифрод-центра в Казахстане

Следите за новостями

    Обсуждать проект планируют до 3 марта.

    18 февраля 2026 15:02, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Безопасность, Общество

    Нацбанк разработал проект поправок в целях эффективной борьбы с мошенничеством и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проект содержит поправки, связанные с принятыми законами в сфере банковской деятельности, кибербезопасности, финрынка, банкротства, Цифрового кодекса и других, передает Sputnik.

    Проект постановления предусматривает:

    — расширение состава участников Антифрод-центра Нацбанка, а также установление порядка взаимодействия с ними;
    — закрепление порядка формирования и ведения дополнительных баз данных Антифрод-центра.

    Кроме того, в документе устанавливается, как должны взаимодействовать участники Антифрод-центра по множественным кредитным заявкам, а также что должны делать операторы сотовой связи, когда выявят номер, с которого осуществлялся звонок с признаками мошенничества.

    Планируется обязать операторов связи формировать базу потенциальных пострадавших от мошеннических действий третьих лиц.

