Более 3 тысяч SIM-карт, которыми пользовались мошенники, зарегистрировали на казахстанцев без их ведома

В Шымкенте сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности пресекли канал обеспечения интернет-мошенников казахстанскими SIM-картами.

Подробностями поделились в городском департаменте полиции. Установлены лица, обеспечивавшие злоумышленников абонентскими номерами казахстанских операторов связи. Эти номера использовались для мошеннических звонков гражданам, в том числе из-за рубежа, передает Zakon.kz.

«Первым задержан мужчина, занимавшийся массовой регистрацией SIM-карт и передачей третьим лицам кодов подтверждения из мессенджера WhatsApp. Таким образом, мошенники получали контроль над аккаунтами с казахстанскими номерами и использовали их в преступных схемах», — заявили в ДП Шымкента.

Сотрудники киберполиции установили второго участника. Им оказался продавец магазина аксессуаров для мобильных телефонов. Используя персональные данные клиентов, он оформлял на них дополнительные абонентские номера без их ведома и передавал участникам схемы.

«Всего через участников канала активировано свыше 3 тыс. абонентских номеров, применявшихся в интернет-мошенничествах. Оба подозреваемых водворены под стражу. Проводится досудебное расследование», — добавили в полиции.

Казахстанцам в полиции напоминают, что участие в подобных схемах, даже без прямого контакта с жертвами, является уголовно наказуемым деянием. Не передавайте коды подтверждения из мессенджеров и не соглашайтесь на оформление SIM-карт на свое имя для третьих лиц — это может стать частью преступной схемы.

