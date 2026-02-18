Цифровой тенге станет инструментом прозрачности госфинансов

Депутаты сената ознакомились с реализацией проектов цифрового тенге.

Депутаты Комитета по финансам и бюджету сената парламента РК посетили Национальный Банк и ознакомились с реализацией проектов с использованием цифрового тенге в рамках Национальной цифровой финансовой инфраструктуры. Национальный Банк презентовал инициативы по использованию цифрового тенге в сфере государственных финансов, подвел итоги пилотных проектов в 2025 году, а также озвучил планы по внедрению и масштабированию новых сценариев применения цифрового тенге в 2026 году. Также в рамках встречи была проведена демонстрация операций на платформе цифрового тенге.

Заместитель председателя НБК Берик Шолпанкулов подчеркнул, что функция «маркировки» (программируемости) позволяет использовать цифровой тенге как инструмент повышения прозрачности финансовых потоков.

Участники встречи также отметили важность закрепления цифрового тенге в качестве новой цифровой формы национальной валюты в рамках Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства», принятого в январе 2026 года.

Депутатам также представили проекты по внедрению искусственного интеллекта в Национальном Банке. Они охватывают широкий спектр направлений — от базовой цифровой поддержки сотрудников (ИИ-помощники) до аналитических, исследовательских и надзорных процессов. В Национальном Банке подчеркнули, что искусственный интеллект рассматривается как инфраструктурный элемент будущей модели управления данными монетарного регулятора.

Председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Султанбек Макежанов отметил важность проводимой Национальным Банком работы и значимость цифрового тенге для повышения безопасности и прозрачности финансовых потоков, а также развития суверенного платежного пространства.