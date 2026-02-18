Ученикам хотят полностью запретить пользоваться смартфонами в школах

Ужесточение правил должно снизить риски кибербуллинга.

В Казахстане обсуждается проект закона, который расширит действующий запрет на использование смартфонов школьниками. Сейчас ученикам уже запрещено пользоваться мобильными телефонами во время уроков, однако отдельные школы допускают использование устройств на переменах. Эту практику предлагают изменить — поправки, внесенные в мажилис, предусматривают полный запрет на использование «абонентских устройств сотовой связи» в образовательных организациях в течение всего учебного дня, включая перемены, передает Zakon.kz.

Авторы инициативы отмечают, что ужесточение правил должно снизить риски кибербуллинга и распространения деструктивного контента, укрепить дисциплину и безопасность, а также повысить уровень живого общения и социализации учащихся. Этим призвано обеспечиваться более здоровая образовательная среда.

Новая редакция норм направлена на то, чтобы порядок использования смартфонов определялся не каждой школой отдельно, а был единым для всех и утверждался уполномоченным органом в области образования.

Законопроект пока находится на рассмотрении, и окончательное решение еще не принято.

