Рынок безналичных платежей Казахстана вошел в фазу зрелости

Аналитический центр АФК представил обзор статистики по безналичным карточным операциям за 2025 год. Динамичное развитие платежной системы продолжается благодаря усилению конкуренции между участниками рынка, серьезным инвестициям в цифровую инфраструктуру и сервисы, а также изменениям в потребительском поведении, формируемым технологическими трендами и ускоренной цифровизацией финуслуг. При этом рынок безналичных платежей Казахстана постепенно переходит от стадии быстрого роста к стадии зрелого развития. Так, страновой уровень проникновения «безнала» по итогам 2025 года достиг отметки 87,2% (+0,5 п. п.), что указывает на приближение рынка к естественным пределам роста за счет расширения охвата пользователей и инфраструктуры.

В региональном разрезе лидерами прироста доли безналичных транзакций в 2025 году стали такие регионы как Ұлытау (+3,4 п.п), Акмолинская область (+3,2 п. п.) и Жетісу (+2,7 п. п.). Это указывает на постепенное выравнивание уровня проникновения безналичных платежей по стране, тогда как в крупнейших городах рынок уже близок к насыщению. В результате рост доли безналичных операций становится более равномерным по стране, а его дальнейшее расширение может быть в большей степени связано с увеличением частоты, объема операций внутри уже сформированной цифровой среды и общей динамикой экономической активности.

В этом ключе отметим, что в 2026 году ожидается сохранение положительной динамики абсолютных объемов безналичных операций на фоне благоприятных экономических ожиданий, планируемых значительных мер по сокращению теневой экономики (по планам правительства до 14,5% к ВВП по итогам 2026г).

При этом увеличение доли безналичных платежей, вероятно, останется умеренным на фоне высокой зрелости рынка. Основные изменения могут происходить в структуре самих платежей — за счет дальнейшего распространения QR-расчетов, развития мобильных сервисов и углубления использования безналичных инструментов в повседневных операциях.

Ключевые тезисы

— Рынок безналичных платежей вошел в фазу зрелости: рост абсолютных объемов транзакций сохраняется, но прирост общей доли безнала по стране остается скромным.

— По итогам 2025 года объем безналичных карточных транзакций в стране достиг ₸186 трлн (+13% г/г), что эквивалентно 187% к ВВП.

— Рост безналичных расчетов формировался под влиянием совокупности макроэкономических и структурных факторов. Повышение объемов розничной (+7,5% — до ₸26,4 трлн) и оптовой торговли (+9,5% — до ₸53,5 трлн) сопровождалось ростом числа пользователей онлайн-банкинга (с 25,9 до 34,3 млн) и увеличением количества торговых предприятий (с 886,6 тыс. до 944,9 тыс.), что способствовало дальнейшему проникновению безналичных расчетов.

— При этом доля безналичных операций выросла лишь до 87,2% против 86,7% годом ранее, что может объясняться эффектом высокой базы (в крупных городах и областях безналичные платежи уже близки к насыщению), а также сохранением устойчивого спроса на наличные.

— Объем наличных денег в стране вырос до ₸4,7 трлн в сравнении с показателем в ₸4,4 трлн по итогам 2024 года (+8,6%), что объясняется продолжением использования наличных в отдельных сегментах экономики (малом бизнесе и сфере услуг).

— Таким образом, безналичные платежи в значительной степени растут за счет увеличения общего оборота экономики и расширения номинальных расходов, а не за счет вытеснения наличных.

— В среднем на каждого казахстанца приходится ₸232 тыс. наличности против ₸216 тыс. годом ранее. При этом в 2025 году казахстанцы обналичили через банкоматы ₸27,3 трлн в сравнении с ₸25,4 трлн в 2024 году (+8%), что сигнализирует о сохранении высокого спроса на наличные в экономике.

— 83% прироста обеспечили Алматы (+₸1,2 трлн), Астана (+₸217 млрд) и Шымкент (+₸154 млрд), где традиционно выше общий оборот денежных средств и интенсивность повседневных расчетов.

— Структура безналичных платежей за 2025 год немного сместилась в сторону QR-оплат: их доля выросла с 9,8% до 10,3%. Доля платежей через POS-терминалы почти не изменилась (с 9,5% до 9,6%), а доля интернет-платежей немного снизилась — с 80,7% до 80,0%.

— Распространению QR-платежей способствовали их экономичность для бизнеса, удобство и скорость для пользователей, а также расширение сети приема и активное развитие мобильных банковских сервисов.

— При сохранении доли платежей через POS-терминалы сеть POS-терминалов сужается (с 1,4 до 1,3 млн) под влиянием различных факторов, в т. ч. постепенного смещения части платежей в сторону QR-оплат.

— По итогам 2025 года количество платежных карт локальных систем выросло до 28,0 млн (+4,9%), а международных — до 56,5 млн (+3,5%). Это отражает усиление роли локальной платежной инфраструктуры, которая позволяет снижать зависимость от внешних платежных систем и оптимизировать издержки на проведение операций.

