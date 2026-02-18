Стартовал прием заявок на национальный стартап-батл Digital Qazaqstan Battle

Масштабный конкурс объединит лучшие проекты страны на сцене форума Digital Kazakhstan.

Стартапы со всех регионов и городов республиканского значения смогут представить свой регион и побороться за призовой фонд в размере 19 000 000 тенге. Заявки принимаются до 22 февраля 2026 года по ссылке.

Digital Qazaqstan Battle — это площадка, где предприниматели демонстрируют реальные технологические решения, подтвержденные рынком. Каждый регион и город республиканского значения выдвинет один стартап, который будет защищать честь своей территории в финале конкурса. К участию приглашаются проекты на стадии MVP, уже имеющие первые продажи и зарегистрированные как юридическое лицо.

«Впервые мы запускаем национальный стартап-батл в формате межрегионального соревнования. Каждый регион пройдет свой полуфинал, определит сильнейший проект, и уже в Шымкенте лучшие стартапы страны встретятся в финале. Для нас это не просто конкурс — это способ показать силу региональной экосистемы, дать предпринимателям из всех уголков страны равные возможности и вывести локальные проекты на национальную сцену», — отметил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

Конкурс пройдет в несколько этапов. После завершения приема заявок проекты пройдут проверку на соответствие условиям участия, затем в марте во всех регионах и городах республиканского значения состоятся региональные батлы, где жюри определит по одному финалисту от каждой территории. Лучшие стартапы встретятся 27 марта в Шымкенте, где на сцене форума Digital Qazaqstan состоится финал национального соревнования.

Победитель батла получит 10 000 000 тенге, за второе место предусмотрено 5 000 000 тенге, за третье — 3 000 000 тенге. Также будет вручен приз зрительских симпатий в размере 1 000 000 тенге.

Жюри будет оценивать проекты по рыночной динамике, качеству команды, масштабируемости и инвестиционной привлекательности. Участие в конкурсе бесплатное. Помимо возможности получить финансовую поддержку, финалисты получат доступ к широкой аудитории форума, внимание инвесторов и представителей технологической экосистемы страны.