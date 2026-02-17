КТЖ внедряет цифровые решения совместно со студентами Astana IT University

Инициатива реализуется в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта.

АО «Пассажирские перевозки» заключило меморандум о дуальном обучении с Astana IT University. Формат сотрудничества предполагает интеграцию академической подготовки с работой над действующими бизнес-процессами. Из 135 претендентов в проект прошло 14 студентов вуза, они были распределены на четыре команды и в течение двух месяцев работали над решением конкретных бизнес-задач компании.

— Автоматизация управленческой отчетности. Одна из команд разработала сервис формирования еженедельных оперативных отчетов с визуализацией на дашбордах. Система позволяет объединять разрозненные Excel-таблицы, автоматически рассчитывать ключевые показатели, формировать аналитические отчеты в презентационные материалы. Проект позволит сократить объем ручной обработки данных, снизить вероятность ошибок и ускорить принятие управленческих решений.

— Интеллектуальный чат-бот для пассажиров с возможностью обработки жалоб, благодарностей, сообщений и заявок о потерянных вещах. Сервис ведет с пассажирами диалог посредством искусственного интеллекта и одновременно формирует аналитику по обращениям. Это позволяет систематизировать обратную связь, оперативно реагировать на сигналы и повышать качество клиентского сервиса.

— Выявление аномальных действий при продаже билетов. Система анализа продаж железнодорожных билетов направлена на выявление подозрительных и нетипичных операций. Решение позволяет своевременно обнаруживать перекупщиков, массовые или аномальные покупки, а также иные недобросовестные действия. В случае выявления рисков система формирует сигналы для проверки и временной блокировки учетных записей в соответствии с внутренними регламентами компании.

— Цифровой учет багажа и грузобагажа. Платформа поддерживает как работу через оператора станции, так и self-service сценарии через WMS (Warehouse Management System). Решение обеспечивает единый жизненный цикл отправки, прозрачность операций и минимизацию человеческого фактора.

Студенты разрабатывают реальные функциональные модули и внутренние инструменты под руководством специалистов компании. Такой формат позволяет одновременно решать прикладные задачи бизнеса и формировать кадровый резерв отрасли.

АО «Пассажирские перевозки» планирует поэтапное внедрение разработанных решений в операционную деятельность после внутренних согласований и утверждения по информационной безопасности.

