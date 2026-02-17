Социальную помощь теперь можно оформить через eGov Mobile

Переход услуги в мобильный формат делает получение поддержки более простым и удобным.

Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, теперь могут подать заявление на получение социальной помощи через мобильное приложение eGov Mobile. Ранее такая возможность была доступна только на портале eGov, теперь же подать заявление можно прямо со смартфона, передает Uchet.kz.

Социальная помощь — это денежная выплата или материальная поддержка, которую местные исполнительные органы оказывают отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Переход услуги в мобильный формат делает получение такой поддержки более простым и удобным. Подать заявление можно в любое время и из любого места, а сам процесс занимает несколько минут.

Социальная помощь по решениям маслихатов предоставляется гражданам, нуждающимся в дополнительной поддержке, в том числе людям с социально значимыми заболеваниями, пожилым гражданам, не способным к самообслуживанию, лицам без родительского попечения, а также семьям с низким уровнем дохода.

«Сам процесс подачи заявления также максимально автоматизирован. Часть данных при подаче заявки загружается автоматически из государственных информационных систем, что упрощает оформление и снижает вероятность ошибок. Только за 2025 год через портал eGov поступило более 7 000 заявлений», — отметил председатель правления АО «НИТ» Даулет Бекманов.

Услуга реализована Комитетом государственных услуг Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, АО «Национальные информационные технологии» и Министерством труда и социальной защиты населения РК.