Не только Алматы и Астана: где еще запустят беспилотное такси?

В Казахстане начинается тестирование беспилотных автомобилей.

Об этом сегодня заявили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК. В сфере городской мобильности и логистики планируется реализация ряда инновационных проектов. В частности, в городах Алматы и Астане, а также на территории Акмолинской области в пилотном режиме планируется запуск проектов беспилотного такси, передает Zakon.kz.

В МИИЦР считают, что в долгосрочной перспективе это направление позволит сформировать новый сегмент цифровой экономики и обеспечить дополнительные поступления в бюджет.

