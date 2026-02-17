В КазНУ открылся Казахстанско-Сингапурский центр квантовых технологий

Деятельность центра направлена на проведение фундаментальных и прикладных исследований, подготовку кадров нового поколения.

В Центре инновационных продуктов и высокотехнологичных проектов Farabi Hub КазНУ имени аль-Фараби состоялась торжественная церемония открытия Казахстанско-Сингапурского центра квантовых технологий. Проект, реализуемый совместно с технологическими партнерами ASTRASEC PTE. LTD (Сингапур) и ТОО «Qubitera», призван стать основой формирования национальной квантовой экосистемы Казахстана.

Деятельность центра направлена на проведение фундаментальных и прикладных исследований, подготовку кадров нового поколения — исследователей, инженеров и технологических предпринимателей, развитие квантово-защищенных коммуникаций и вычислительных решений, а также трансфер передовых международных практик, создание совместных НИОКР-проектов и технологических стартапов.

На первом этапе запущена лаборатория квантовой криптографии и квантовой связи, оснащенная современными фотонными системами и учебно-экспериментальной инфраструктурой. Это позволит проводить научные исследования и практическую подготовку специалистов.

Участников мероприятия поздравил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

«Сегодня мир стоит на пороге квантовой революции. Ее значимость заключается в том, что потенциал современных цифровых, коммуникационных и вычислительных систем, работающих на базе традиционных кремниевых технологий, достиг своего апогея, — отметил министр. — В связи с этим создание Казахстанско-Сингапурского центра квантовых технологий на базе КазНУ имени аль-Фараби открывает большие возможности для развития науки и экономики страны».

С приветственным словом выступил председатель правления — ректор КазНУ Жансеит Туймебаев, подчеркнув стратегическую значимость интеграции науки и бизнеса.

«Создание нового центра — важный шаг в реализации стратегии трансформации КазНУ в исследовательский университет мирового уровня. Мы объединяем мощный академический потенциал с передовым опытом сингапурских партнеров для создания технологий будущего. Сотрудничество Казахстана и Сингапура в квантовой сфере даст синергетический эффект», — отметил он.

Председатель Совета директоров ASTRASEC PTE. LTD Zhang Yinghua, выступая в качестве ключевого партнера проекта, сказал: «Развитие квантовых исследований — стратегическая необходимость для Казахстана. Страны, обладающие собственными квантовыми технологиями нового поколения, получают решающее преимущество в сфере информационной безопасности. Ключевым приоритетом сегодня становится квантовая коммуникация: она обеспечит цифровую устойчивость государства и откроет доступ к созданию наиболее перспективных технологий будущего».

На церемонии также выступили председатель Комитета цифровых активов и прорывных технологий Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Гиззат Байтурсынов, вице-министр энергетики РК Ильяс Нассенулы, директор Департамента цифровизации Министерства обороны Серик Божгулов и другие.

В рамках открытия центра состоялся круглый стол на тему «Казахстанско-Сингапурский центр квантовых технологий как точка роста национальной квантовой экосистемы». В обсуждении приняли участие ученые и руководители технологических компаний.

Особое внимание было уделено перспективам развития центра, в том числе вопросам квантовой кибербезопасности, индустриального партнерства и защиты интеллектуальной собственности при реализации совместных проектов.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.